Amazon i usklađivanje operacija trgovine

Sledeće ideje Amazona za razvoj svog poslovanja sa prehrambenim proizvodima mogle bi da zamagljuju granice između whole Foods i Amazon Fresh tako što će spojiti mreže ispunjenja dva preduzeća u novi set eksperimenata, navodi The wall Street Journal.

Amazon je navodno počeo da isporučuje whole Foods proizvode iz 26 Amazon Fresh centara za ispunjavanje i planira da izgradi centar za mikroispunjenje na pijaci Whole Foods Market u Pensilvaniji i da ga opskrbi Amazon Fresh proizvodima za domaćinstvo i namirnicama. Drugi deo plana uključuje eksperimentalnu „Amazon Grocery” unutar Chicago Whole Foods-a koja nudi brendove i namirnice koje luksuzna prodavnica inače ne bi imala, navodi WSJ.

Cilj testova je da kupcima Amazona daju način da kupuju proizvode „od organskih proizvoda do deterdženta Tide i Cheez-It krekera“ iz jednog izvora, a ne iz više prodavnica, piše Journal. To bi moglo da omogući njenom poslovanju prehrambenih proizvoda „veći obim sa onlajn kupcima“ jer pokušava da dublje uđe na tržište kojim dominiraju kompanije poput Walmart-a i Kroger-a, koje već distribuiraju porudžbine iz svojih brojnih prodavnica.

Ovo su najnoviji u dugom nizu Amazonovih trgovačkih i maloprodajnih manevara. Njegovi drugi nedavni potezi uključuju proširenje Amazonove neograničene pretplate na prehrambene proizvode i oslanjanje na „Dash Carts“ koji omogućavaju kupcima da skeniraju proizvode dok idu. Kompanija se takođe povukla iz programa kao što je Just Walk Out bez blagajne i zatvorila svoje prodavnice prehrambenih proizvoda.

Izvor: TheVerge

