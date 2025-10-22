Amazon je identifikovao problem

Otkriven je razlog pada Amazona Web Services.

Prekid rada koji je pogodio Amazon Web Services uticao je na veliki broj veb stranica, banke i neke vladine službe. A kompanija je objavila informacije o uzorku problema i ukazala da problem još uvek nije do kraja rešen.

Kompanija je podelila da je osnovni problem povezan sa DNS rešavanje. DNS ili sistem imena domena, je sistem koji konvertuje veb adrese u IP adrese kako bi se korisničke aplikacije i veb sajtovi mogli učitati.

AWS je prijavio povećane stope grešaka za više servisa i utvrdio da je problem povezan sa DNS rezolucijom krajnjih tačaka DynamoDB API u regionu Severne Virdžinije.

Iako je sam problem rešen, Amazon napominje da i dalje radi na što bržem povratku usluge. Kompanija je korisnicima dala savet da pogledaju AWS Health Dashboard za najnovije informacije.

Amazon je za prekid rada zvanično okrivio sistem. Ali da li nam je ovo relevantna informacija?

Izvor: techcrunch.com