Amazon menja 600.000 radnika robotima

Gubitak radnih mesta mogao bi da smanji cenu svakog kupljenog artikla za 30 centi do 2027. godine.

Amazon navodno teži planovima automatizacije koje će kompaniji omogućiti da izbegne zapošljavanje više od pola miliona američkih radnika. Pozivajući se na intervijue i interne strateške dokumente NyYork Times izveštava da se Amazon nada da će njegovi roboti moći da zamene više od 600.000 radnih mesta koja bi inače morao da zaposli u Sjeidnjenim Državama do 2033. godine, uprkos procenama da će tokom tog perioda prodati oko dvostruko više proizvoda.

Dokumenti navodno pokazuju da Amazonom tim za robotiku radi na automatizaciji 75 posto celokupnog poslovanja kompanije i očekuje da će do 2027. godine ukinuti 1600. radnih mesta u Sjedinjenim Državama koja bi inače bila potrebna. Ovo bi uštedelo oko 30 centi na svakoj stavki koju Amazon skladišti i isporučuje kupcima, a očekuje se da će napori za automatizaciju uštedeti kompaniji 12,6 milijardi dolara od 2025. do 2027. godine.

Amazon pokušava da održi imidž dobrog poslodvaca svestan narušavanja svoje slike kada implementira robote. Međutim, čini se da javnost neće dobro dočekati ovu promenu. Moguće je da bi ovakav pokušaj bio drastičan pad popularnosti i početak kraja Amazona.

Izvor: theverge.com