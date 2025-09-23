Amazon najavljuje jesenji događaj

Amazon je poslao pozivnice za svoj godišnji jesenji događaj posvećen hardveru, gde tradicionalno lansira mnoštvo novih proizvoda, uključujući pametne zvučnike Echo, uređaje Fire TV, Kindle uređaje, a ponekad i desetine drugih gadžeta. Događaj je zakazan za utorak, 30. septembar 2025. godine, u Njujorku.

Pozivnica nagoveštava nove Kindle uređaje, kao i nove Echo uređaje, što je naznačeno plavim svetlom Alexa. Generalni direktor Amazona, Andy Jassy, rekao je ranije ove godine da će kompanija ove jeseni objaviti prelep novi hardver. The Verge će biti prisutan na događaju kasnije ovog meseca kako bi pratio sve najave.

Pod pretpostavkom da najave nove uređaje, to će biti prvi put gde bi bilo koji lansirani hardver mogao biti u potpunosti razvijen pod Panos Panay, koji je napustio Microsoft da bi preuzeo odeljenje za uređaje i usluge kompanije Amazon krajem 2023. godine.

Panay je bio domaćin malog događaja, samo za Kindle, u oktobru 2024. godine, ali je kompanija te godine preskočila svoj tradicionalni veliki hardverski događaj, umesto toga objavljujući nove uređaje, kao što su Echo Show 21, mini LED Fire TV i Fire TV Stik HD, tiše tokom nekoliko meseci. Panay je zatim bio domaćin velikog događaja bez hardvera u februaru 2025. godine, gde je ponovo pokrenuo Alexa Plus, verziju svog glasovnog asistenta zasnovanu na LLM-u.

