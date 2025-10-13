Amazon nastavlja dostavu dronom posle nesreće

Amazon će ponovo pokrenuti svoju uslugu dostave dronovima u Arizoni od petka, dok dve federalne agencije nastavljaju da istražuju nesreću koja se dogodila ranije ove nedelje.

Amazon je obustavio poslovanje u Zapadnoj dolini metroa Finiksa — trenutno svom jedinom komercijalnom tržištu — nakon nesreće u sredu. Dva drona za dostavu kompanije Prajm Er sudarila su se sa kranom dizalice u blizini njihove lokacije istog dana u Tolesonu, Arizona, zbog čega su pali na zemlju.

Amazon dostavlja pakete, težine do pet funti, kupcima putem svoje usluge dronova Prajm Er u Zapadnoj dolini Finiksa od novembra 2024. godine.

Portparol Amazona, Terens Klark, rekao je da će kompanija nastaviti da podržava „tekuće preglede od strane relevantnih agencija“. Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja i Federalna uprava za vazduhoplovstvo objavili su u četvrtak da su istrage o nesreći u toku.

„Bezbednost je naš glavni prioritet i završili smo sopstvenu internu reviziju ovog incidenta i uvereni smo da nije bilo problema sa dronovima ili tehnologijom koja ih podržava“, rekao je Klark u saopštenju poslatom imejlom. „Ipak, uveli smo dodatne procese poput poboljšanih vizuelnih inspekcija pejzaža kako bismo bolje pratili pokretne prepreke poput kranova.“

Program se tokom godina suočio sa nekoliko zastoja, uključujući odlazak ključnih rukovodilaca, dok kompanija teži ka svom cilju da koristi dronove za isporuku 500 miliona paketa godišnje do kraja decenije.

Amazon je takođe postigao jednu ili dve pobede, uključujući dobijanje odobrenja od Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo da leti svojim dronovima za isporuku na veće udaljenosti.

