Amazon: Novi robot-kurir za premijum isporuke

Sve je jasnije da će budućnost isporuka paketa doći u obliku robotizovanih flota, čiji će mehanički pripadnici biti zaduženi za isporučivanje pošiljki od proizvodnih pogona do kućnog praga. Jedan od učesnika u ovoj evoluciji mogao bi da bude Amazon Prime servis, a sa novim robotom koji je poneo ime Scout.

Scout ima šest točkova, te se kreće potpuno autonomno, a sa testiranjem bi trebalo da se počne uskoro, i to u okviru premijum isporuka, koje bi do korisnika trebalo da stignu u roku od 24 sata. U probnom periodu isporuke će biti ograničene na period od ponedeljka do petka, i to samo u vreme kada je gužva na trotoarima najmanja. Scout će u početku imati i ljudske pratioce, koji će biti zaduženi za sigurno kretanje robota, te zaobilaženje prepreka.

Robot ne razvija veće brzine od one kojom se obično kreću pešaci, što bi trebalo da doprinese tome da se ovakav način isporuke lakše prihvati, te da se u budućnosti lakše reguliše na nivou gradova. Kada su korisnici u pitanju, vreme potrebno za isporuku će u početku biti isto, tako da ih od ere brzih mehanizovanih pošiljki deli još vremena, te još mnogo probnih perioda.

Izvor: Wired

