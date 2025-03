Amazon otkriva AI verziju svog poznatog glasovnog asistenta

Amazon je predstavio unapređenu verziju svog popularnog glasovnog asistenta Alexa. Alexa sada koristi generativnu veštačku inteligenciju (AI) kako bi pružio korisnicima “više ličnosti”, bolje prepoznavanje tona i mogućnost planiranja romantičnih sastanaka.

“Alexa+”

Nova verzija, nazvana “Alexa+”, biće besplatna za članove Prime. Redovni korisnici morati da plaćaju mesečnu pretplatu od oko 19 evra. To je nova promena u odnosu na prethodni model, kada je Alexa bila besplatna za sve korisnike.

Na medijskom događaju koji je održan u Njujorku, izvršni direktori Amazona su prikazali najnovija poboljšanja Alexa asistenta. On je sada u mogućnosti da vodi razgovore sa prirodnijim, ljudskim tokom. Alexa+ može da prepozna preferencije korisnika, poput dijetetskih sklonosti ili alergija, i kako se više koristi, postaje sve “pametnija”.

“Ja nisam samo asistent, ja sam tvoj novi najbolji prijatelj u digitalnom svetu,” rekla je Alexa+ tokom demo prezentacije. Pored toga, nova verzija Alexa je sposobna da kreira planove učenja, šalje poruke dadilji, poziva Uber za prijatelja. Zatim, da proveri da li je pas korisnika odveden na šetnju.

Osim toga, Alexa+ je sada sposobna da pamti rukom pisane recepte, e-poruke i druge dokumente koji su sa njom podeljeni. Panos Panay, potpredsednik Amazona za uređaje i usluge, izjavio je da je Alexa sada “pametnija nego ikada pre, ali i pristupačnija”.

Alexa+ će biti dostupan u SAD-u sledećeg meseca

Ovaj novi model koristi napredne jezičke modele, uključujući one koje je razvio Amazon, kao i one koje je stvorio startup Anthropic, u koji je Amazon uložio milijarde evra. Alexa+ koristi sistem koji je “agnostičan prema modelu”. To znači da može da izabere najbolji AI model za zadatke koje treba da izvrši.

Amazon je najavio da će “rani pristup” Alexa+ biti dostupan u SAD-u sledećeg meseca. Kreće od korisnika koji poseduju ili kupe nove Echo Show uređaje, koji imaju ekrane na kojima se prikazuju odgovori Alexe. Kasnije, Amazon planira da postepeno uvede ovu verziju i u druge zemlje i uređaje, a neki od novih funkcionalnosti biće dostupni samo na uređajima sa ekranima.

Zanimljivo je da, iako je prethodna verzija Alexa bila veoma uspešna u prodaji uređaja, nova verzija ima dodatni cilj da pomoću pretplate pomogne Amazonu da pokrije troškove vezane za razvoj AI tehnologije i učini poslovanje svojih uređaja profitabilnijim.

Izvor: Euronews

Podelite s prijateljima

Tweet