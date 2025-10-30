Amazon otpušta 14.000 radnika: veštačka inteligencija preuzima posao

Odluka uprave Amazona da ukine na hiljade radnih mesta pojačala je staru čovečju bojazan: da veštačka inteligencija polako počinje da zamenjuje ljude, piše BBC.

Ovim potezom američki tehnološki gigant pridružio se rastućem broju kompanija u SAD koje su kao jedan od razloga za otpuštanja navele primenu AI tehnologija. Ipak, mnogi stručnjaci sumnjaju da je veštačka inteligencija jedini uzrok i upozoravaju da aktuelni talas otkaza ne mora nužno da znači da AI već ima masovan uticaj na zapošljavanje.

Kompanija Chegg, specijalizovana za onlajn obrazovanje, objavila je u ponedeljak da smanjuje broj zaposlenih za 45 odsto, navodeći kao razlog „nove realnosti koje donosi veštačka inteligencija“. Kada je Salesforce prošlog meseca otpustio 4.000 radnika u službi za korisnike, direktor je rekao da sada „AI agenti“ obavljaju taj posao.

UPS je u utorak saopštio da je od prošle godine ukinuo 48.000 radnih mesta, a direktor te kompanije ranije je delimično povezao taj potez s razvojem mašinskog učenja. Ali tumačiti izjave direktora tokom talasa otkaza kao dokaz uticaja veštačke inteligencije „možda je najgori način“ da se razume kako tehnologija menja tržište rada, smatra Marta Gimbel, izvršna direktorka Budget Laba na Univerzitetu Jejl.

„Često su u pitanju konkretne dinamike unutar same firme“, kaže ona. „Postoji realna tendencija da se, zato što su svi zabrinuti zbog potencijalnog uticaja veštačke inteligencije, preuveličavaju pojedinačni slučajevi“. Određene grupe zaposlenih – poput novih diplomaca i radnika u data-centrima – zaista su ranjivije na posledice uvođenja AI tehnologije. Studija koju je objavila Filijala Federalnih rezervi u Sent Luisu pokazala je da postoji korelacija između zanimanja u kojima se češće koristi AI i porasta nezaposlenosti od 2022. godine.

Međutim, Morgan Frank, profesor na Univerzitetu u Pitsburgu, ističe da je u njegovim istraživanjima uticaj lansiranja ChatGPT-a bio vidljiv samo u administrativnim i kancelarijskim poslovima. Kod njih je stopa prijavljivanja na biro porasla početkom 2023. godine – neposredno posle pojave četbota koji je razvila kompanija OpenAI.

Za radnike u IT-ju i matematičkim profesijama, kaže Frank, „nije uočen nikakav značajan pomak u trendu nakon pojave ChatGPT-a“. „I tehnički i administrativni radnici danas se suočavaju s težim tržištem rada nego pre nekoliko godina“, dodaje on. „Ali bio bih oprezan s tvrdnjom da je za sve kriv AI“.

Amazon i mnoge druge tehnološke firme masovno su zapošljavale u godinama pre pandemije i tokom njenih prvih meseci, kada su kamate u SAD pale skoro na nulu. Taj talas zapošljavanja, prema mišljenju ekonomista, logično je vodio kasnijem smanjenju broja zaposlenih – što je proces nezavisan od „buma“ generativne veštačke inteligencije poslednje tri godine.

Federalne rezerve počele su da povećavaju kamate otprilike u vreme kada je ChatGPT lansiran, što je dodatno usporilo zapošljavanje. „Ljudi ovaj razgovor doživljavaju drugačije samo zato što u njemu figurira reč AI“, kaže Gimbel. „Ali do sada nisam videla ništa što odstupa od uobičajenih ciklusa zapošljavanja i otpuštanja – naročito u ovoj fazi ekonomskog ciklusa“.

Ključno pitanje će, kako kaže, biti kako će izgledati zapošljavanje kada se privreda ponovo stabilizuje. Na duži rok, razdvajanje cikličnih otpuštanja od onih zaista izazvanih AI groznicom će biti presudno. Ako bi, na primer, američka privreda ušla u recesiju, očekivano bi bilo da stradaju sektori ljudskih resursa i marketinga – poslovi koji su, zanimljivo, takođe visoko izloženi „napadima veštačke inteligencije“. To dodatno otežava razlikovanje da li su rezovi posledica ekonomskih okolnosti, tehnologije, ili i jednog i drugog.

Amazon je potvrdio da planira ukidanje oko 14.000 korporativnih radnih mesta, uz obrazloženje da kompanija mora da bude „organizovana efikasnije“ kako bi iskoristila prilike koje pruža veštačka inteligencija. Kompanija posluje odlično: u julu je objavila kvartalne rezultate koji su premašili očekivanja Volstrita, uključujući rast prodaje od 13 odsto na godišnjem nivou, na 167,7 milijardi dolara.

Enriko Moreti, profesor ekonomije na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, smatra da su najveće tehnološke kompanije, poput Amazona, u prvom redu kada je reč o „AI otkazima“ – „delom zato što su one i proizvođači i korisnici veštačke inteligencije“. Ipak, priznaje da bi i korekcija nakon ogromnog zapošljavanja tokom pandemije mogla da bude glavni uzrok najnovijeg talasa otpuštanja.

Zahvaljujući svojoj veličini, Amazon verovatno može da automatizuje poslove brže od konkurencije, kaže Lorens Šmit, profesor finansija na MIT Sloan School of Management. „Nije nerealno da se pretpostavi da Amazon želi da smanji ili da ne popunjava određene pozicije ako može brzo da ih automatizuje“, kaže on. „Bez obzira na ukupan broj radnih mesta, logično je očekivati da će doći do njihove preraspodele“.