Amazon otpušta 14.000 zaposlenih

Amazon je najavio smanjenje korporativne radne snage za oko 14.000 zaposlenih. Prethodni ižveštaji ukazuju na to da bi moglo biti otpušteno do 30.000 ljudi. Amazon je potvrdio da je 14.000 radnika upravo otpušteno.

Veštačka inteligencija

Kompanija nije komentarisala koja odenjenja su pogođena. Međutim, prema izveštajima otpuštanja su pogodila timove za video igre, logistiku, plaćanja i cloud computing.

Povod za ovu redukciju je, naravno, veštačka inteligencija. Beth Galetti, potpredsednik za ljudske resurse i tehnologiju u Amazonu, navodi: „Ova generacija AI je najtransformativnija tehnologija koju smo videli od interneta. To omogućava kompanijama da inoviraju mnogo brže nego ikada ranije. Uvereni smo da treba da budemo organizovani efikasnije, sa manje slojeva i više odgovornosti, kako bismo što brže reagovali za naše korisnike i poslovanje.“

Amazon je u prethodnim godinama redovno vršio manja otpuštanja, koja su zahvatila odeljenja poput Prime Video, Amazon Web Services i radnike u skladištima.

