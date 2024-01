Amazon otpušta nekoliko stotina radnika u Prime Video sektoru

Amazon otpušta stotine ljudi u Prime Video i Amazon MGM Studios. Ovo je iz uobičajenog razloga. Kompanija je našla način da uštedi nešto novca i krenula je na to. Znate proceduru. Šef Amazona za zabavu, Majk Hopkins, napisao je u e-poruci osoblju da je „identifikovao mogućnosti da smanji ili obustavi ulaganja u određenim oblastima, istovremeno povećavajući investicije i fokusirajući se na inicijative za sadržaj i proizvode koji daju najveći uticaj i profit.

Globalno zaposleni ipak nešto kasnije odlaze

Hopkins nije dao tačan broj, ali je rečeno da će „nekoliko stotina“ zaposlenih dobiti otkaz i da će većina američkih radnika znati do kraja dana, a globalni zaposleni će to slediti do kraja nedelje. Takođe je napisao da je teško reći zbogom talentovanim Amazoncima.

Amazon kaže da će pomoći otpuštenim radnicima uz pakete beneficija koji će uključivati isplatu za raskid i eksternu podršku za zapošljavanje. Kompanija obećava „stalna ulaganja u programiranje, marketing i proizvode“, uprkos otpuštanjima.

Amazon je u poslednje vreme bio u pomami zbog otpuštanja, čak i sa preko 200 miliona Prime pretplatnika koji plaćaju. Kompanija je otpustila skoro 200 ljudi iz svog odeljenja za igre na sreću još u novembru, zajedno sa nekoliko stotina ljudi iz svog Alexa odeljenja. U januaru prošle godine, Amazon je otpustio zapanjujućih 18.000 ljudi iz svojih maloprodajnih i regrutnih odeljenja. Kompanija je zabeležila rekordan profit u 2023. godini.

Izvor: Engadget

