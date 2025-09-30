Amazon plaća 2,5 milijarde dolara za nagodbu sa FTC

Kompanija će takođe morati da olakša otkazivanje Prime članstva.

Druga najveća naknada koju je komisija ikada dodelila

Amazon će platiti rekordnu civilnu kaznu kako bi rešio slučaj sa Federalnom trgovinskom komisijom (FTC). Komisija je optužila Amazon da je obmanjivao potrošače da se prijave na Prime članstvo bez njihovog pristanka. Otežavajući im otkazivanje, u tužbi podnetoj 2023. godine.

Kako bi rešio optužbe, Amazon je pristao da plati 1 milijardu dolara civilne kazne i 1,5 milijardi dolara kao refundaciju korisnicima. Kompanija se takođe obavezala da „olakša nezakonite prakse prijave i otkazivanja Prime članstva“, prema FTC.

FTC navodi da je civilna kazna najveća ikada u slučaju kršenja njihovih pravila. Amazon je bio optužen za kršenje FTC Akta i Zakona o zaštiti poverenja online kupaca. Sredstva za nadoknadu od 1,5 milijardi dolara obezbediće „potpunu naknadu za procenjenih 35 miliona korisnika pogođenih neželjenom prijavom na Prime ili odloženim otkazivanjem,“ navodi FTC. Ovo je, takođe, druga najveća naknada koju je komisija ikada dodelila.

Pored toga, Amazon će morati da prestane da koristi neke od „tamnih obrazaca“ (zavaravajućih dizajnerskih praksi) koji su otežavali otkazivanje Prime članstva. Na primer, više neće prikazivati dugme „Ne, ne želim besplatnu dostavu“ tokom procesa otkazivanja. Umesto toga, moraće da prikaže „jasno i vidljivo dugme za odbijanje Prime članstva“, prema uslovima nagodbe.

Amazon će takođe morati da pruži jasnije informacije o Prime pretplati tokom procesa prijave, uključujući cenu, automatsko obnavljanje i način otkazivanja.

Izvor: Engadget