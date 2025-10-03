Amazon plaća rekordnu kaznu i odštetu zbog prevare sa Prime pretplatama

Amazon je pristao da plati ukupno 2,5 milijardi dolara kako bi rešio spor sa američkom Federalnom trgovinskom komisijom (FTC). Kompanija će platiti 1 milijardu dolara na ime građanske kazne i dodatnih 1,5 milijardi dolara za povraćaj novca potrošačima, nakon optužbi da je obmanjivala korisnike pri prijavi na Prime pretplatu i otežavala proces otkazivanja.

Optužbe i kazna

FTC je Amazon teretio da je prekršio FTC Act i zakon Restore Online Shoppers’ Confidence Act, koristeći tzv. dark patterns – dizajnerske prakse koje navode korisnike na neželjene odluke. Prema navodima agencije:

čak 35 miliona potrošača je pogođeno neželjenim Prime prijavama ili otežanim otkazivanjem,

je pogođeno neželjenim Prime prijavama ili otežanim otkazivanjem, novčana odšteta od 1,5 milijardi predstavlja drugu najveću restituciju u istoriji FTC-a ,

, građanska kazna od milijardu dolara je najveća ikada izrečena u slučaju kršenja pravila FTC-a.

Promene koje Amazon mora da sprovede

Prema nagodbi, Amazon je obavezan da:

olakša postupak prijave i otkazivanja Prime pretplate,

ukloni obmanjujuće elemente poput dugmeta „No, I don’t want Free Shipping“ tokom otkazivanja,

uvede jasno i vidljivo dugme za odbijanje Prime-a,

pruži transparentne informacije o ceni, automatskom obnavljanju i uslovima otkazivanja pri registraciji.

Nagodba ne podrazumeva priznanje krivice od strane kompanije.

Reakcija Amazona

Portparol Mark Blafkin izjavio je da je kompanija „uvek sledila zakon“ i da nagodba omogućava da se fokusira na inovacije za korisnike. „Trudimo se da proces prijave i otkazivanja Prime-a bude jasan i jednostavan, dok članovima nudimo ogromnu vrednost,“ naveo je Amazon, dodajući da će nastaviti da unapređuje Prime u godinama koje dolaze.

Ova nagodba označava važan presedan u borbi FTC-a protiv zloupotrebe manipulativnog dizajna u digitalnim uslugama. Amazon će morati da prilagodi svoje prakse i da dokaže da Prime može da opstane kao atraktivna ponuda bez oslanjanja na obmanjujuće taktike.

Izvor: Engadget