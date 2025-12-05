Amazon povlači AI sinhronizacije nakon kritika zbog robotskih glasova

Amazon Prime Video je povukao deo eksperimentalnih sinhronizacija urađenih generativnom veštačkom inteligencijom, nakon što su gledaoce zgrozili robotski glasovi i nedostatak emocija u popularnim anime naslovima, piše portal Ars Technica.

Kompanija je u martu najavila da će početi da uvodi AI sinhronizaciju u filmovima i serijama koji inače ne bi dobili sinhronizaciju. Krajem novembra pojavile su se prve verzije na engleskom i španskom, označene kao „AI beta“, u naslovima kao što su Banana Fish i No Game No Life: Zero.

Brzo su, međutim, počele da stižu kritike, jer su glasovi delovali neprirodno i potpuno bez emocija. U jednom viralnom snimku lik Eš Linč iz anime Banana Fish u dramatičnoj sceni govori monotono i mehanički, što je izazvalo podsmeh i negodovanje publike. Pojedini gledaoci su istakli i da je ovakav pristup nepoštovanje prema profesionalnim glumcima.

Negativno su reagovali i sami glumci. Damian Mills, koji je ranije radio na više Evangelion filmova za Prime Video, poručio je da je zamena glumaca AI sistemima uvredljiva i neshvatljiva, posebno jer je reč o starijim naslovima kod kojih nije postojala nikakva hitnost da se dub brzo uradi.

Amazon je, čini se, odstupio od prvobitne tvrdnje da AI koristi samo za sinhronizacije koje inače ne bi postojale. Podseća se da je No Game No Life: Zero već imao ljudsku englesku verziju iz 2017. godine.

Amazon's AI English Dub for Banana Fish is hilariously bad at times.#BANANAFISH pic.twitter.com/CtiE47W4yh — Otaku Spirit (@OtakuSpirited) November 29, 2025

Prema navodima Gizmoda, više engleskih AI dublova za anime, uključujući Banana Fish i No Game No Life: Zero, sada je uklonjeno. Ipak, neki naslovi su i dalje dostupni, poput AI sinhronizacije za seriju Pet na engleskom, kao i španske verzije Banana Fish, navodi Ars Technica.

Amazon nije komentarisao razloge za uklanjanje dublova, iako je kompanija ranije tvrdila da će svi AI proizvodi prolaziti ljudsku kontrolu kvaliteta. Ovaj propust je deo šireg trenda – industrija sve agresivnije eksperimentiše s generativnim AI alatima, često na štetu kvaliteta, zbog čega je Prime Video ove godine već kritikovan zbog AI generisanih opisa filmova i postera.