Amazon predstavio novu generaciju Echo Show uređaja

Na ekskluzivnom događaju u Njujorku, koji nije prenošen uživo, Amazon je otkrio novu liniju svojih pametnih uređaja, uključujući Ring i Blink kamere, Fire TV modele, Kindle Scribe, kao i potpuno redizajniranu Echo seriju. Poseban fokus stavljen je na nove Echo Show pametne displeje, kreirane da demonstriraju mogućnosti unapređenog glasovnog asistenta Alexa+.

Detalji o novim Echo Show modelima

Amazon je predstavio Echo Show 8 i Echo Show 11, koje kompanija opisuje kao najsnažnije Echo uređaje do sada. Ugrađen je novi AZ3 Pro čip sa AI akceleratorom, napredni senzori i poboljšani mikrofoni za kvalitetnije potiskivanje buke. Dizajn uređaja je potpuno izmenjen i podseća na kombinaciju prethodnih Show modela, sa istaknutim zvučnikom u donjem delu i „lebdećim“ ekranom iznad. Zvučnici koriste full-range drajvere koji pružaju jasniji i snažniji zvuk.

Oba modela imaju ekrane sa negativnim tečnim kristalima za bolje uglove gledanja, kao i kamere od 13 MP – najkvalitetnije kamere do sada na Echo Show liniji. Senzori, uključujući Wi-Fi radar, omogućavaju kontekstualne interakcije sa Alexa+, poput automatskog prikazivanja personalizovanih informacija ili podsetnika kada se korisnik približi ekranu.

Softverska unapređenja donose novi media kontrolni centar, širi pristup streaming aplikacijama, kao i unapređeni kućni hub sa podrškom za Zigbee, Matter i Thread standarde, što olakšava povezivanje pametnih uređaja. Dodate su i nove funkcije za porodično planiranje sa kalendarima u boji, wellness integracije sa Oura prstenom, kao i Alexa+ šoping vidžet za kontrolu dostava i predloge kupovine.

Alexa+ i cena uređaja

Nova generacija Echo Show uređaja razvijena je u skladu sa Alexa+ asistentom, unapređenom verzijom Amazonovog glasovnog softvera. Alexa+ je osmišljena da bude konverzacionalnija i da pamti prethodne razgovore, čime nudi personalizovanije odgovore. Trenutno je besplatna za Prime korisnike, dok pretplata za ostale iznosi 20 dolara mesečno.

Pre predstavljanja novih modela, Echo Show liniju činili su modeli 5, 8, 15 i 21, sa različitim veličinama i namenama, dok je Echo Show 10 povremeno bio nedostupan. Najnoviji Echo Show 8 prodavaće se po ceni od 180 dolara, a Echo Show 11 po 220 dolara. Uređaji su dostupni za poručivanje već sada, a isporuke kreću 12. novembra.

