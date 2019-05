Amazon predstavio robote za pakovanje koji zamenjuju ljudske radnike

Amazon.com Inc počinje sa lansiranjem mašina koje će preuzeti poslove nekoliko hiljada radnika koji su do sada radili na pakovanju porudžbina. Radi se o modelima CartonWrap, koje mogu da spakuju između 600 i 800 paketa na sat, što je značajno brže od rezultata koje postižu ljudski radnici.

Kompanija poslednjih godina svojim postrojenjima dodaje sve više automatizovanih mašina, koje mogu da skeniraju robu koja se spušta niz fabričku traku, da bi je nekoliko sekundi kasnije već spremale za pakovanje, te tako zamenjuju dva radnika koja su bila zadužena za taj deo procesa. Amazon sada planira da iste mašine instalira u veći broj fabrika i skladišta, što bi značilo da će na svakoj lokaciji po 24 radnika izgubiti posao, što je oko 1.300 radnika na 55 lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Kompanija očekuje da će sredstva uložena u mašine povratiti za manje od dve godine, što je milion dolara po mašini.

Izgleda da Amazon sve više pažnje polaže na automatizaciju, a jedino što sprečava da mašine zamene radnike u svim postrojenjima je to što je neophodno da kompanija dobije zeleno svetlo za širu primenu ove tehnologije, što je proces za koji je potrebno puno vremena. Očekuje se da kompanija u budućnosti ulaže u prekvalifikaciju onih radnika koje je automatizacija učinila suvišnima, kako bi ublažila posledice mehanizacije.

Izvor: US News

