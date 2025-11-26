Amazon preimenuje svog konkurenta Starlinku u Amazon Leo

Kompanija je mrežu najavila još 2019.godine kao Project Kuiper, ali joj je trebalo vremena da zaživi.

Amazon Leo

Amazon svoj satelitski komunikacioni sistem čini zvaničnijim novim brendingom. Kompanija je objavila da će se Project Kuiper od sada zvati Amazon Leo. Kompanija aludira na to da je mreža sastavljena od satelita koji se nalaze u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO – Low Earth Orbit).

Put Project Kuipera ka tome da postane pravi Amazonov proizvod bio je dug. Kompanija je projekat predstavila 2019.godine sa ciljem da obezbedi internet u regionima koji nemaju pouzdanu konekciju, uz planiranu konstelaciju od preko 3.000 satelita koji bi pokrili 95 odsto svetske populacije brzim internetom. Međutim, ta konstelacija se još nije u potpunosti oblikovala.

U godinama nakon predstavljanja, Amazon je lansirao prototipske satelite, objavio planove o mreži svemirskih lasera i prikazao antene koje će korisnici koristiti za pristup mreži. Prvih 27 satelita lansirano je tek u aprilu 2025.godine.

Starlink mnogo je brže napredovao

SpaceX je lansirao Starlink u beti još 2020.godine i od tada brzo širio mrežu. Danas SpaceX ima dogovor sa T-Mobile-om za satelitsko slanje poruka. Zatim i partnerstva sa avio-kompanijama za testiranje i pružanje interneta tokom letova.

Rebrendiranjem Kuipera u Amazon Leo, kompanija sugeriše da je konačno spremna da satelitsku mrežu posmatra kao samostalan proizvod. Ipak i dalje ima dosta posla kako bi sustigla Starlink.

Amazon još nije objavio datum kada će satelitski internet biti široko dostupan za privatne i komercijalne korisnike, ali zainteresovani se mogu prijaviti na sajtu Amazon Lea da dobijaju obaveštenja o napretku projekta.

Izvor: Engadget