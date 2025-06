Amazon Prime Day – četiri dana

Amazon je objavio datume kada će početi njegova godišnja ekstravagantna ponuda za Prime Day, i to mnogo duže nego obično. Počinje u utorak, 8. jula, u 3 sata ujutru po istočnom vremenu i traje do petka, 11. jula, u isto vreme. I, umesto da bude dvodnevni događaj koji je ekskluzivan za Prime pretplatnike, 2025. godine traje četiri dana.

Četiri dana je veoma dug period i trenutno ne znamo da li Amazon planira da objavi većinu dobrih ponuda prvog dana ili da ih ravnomerno podeli tokom trajanja događaja. Barem će pokušati da organizuje ponude novom funkcijom „Današnje velike ponude“ za pretplatnike, koja rezimira najveće ponude u različitim kategorijama.

Očekujemo da ćemo prvo videti ponude za Amazonov sopstveni paket uređaja, uključujući pametne zvučnike Echo, pametne ekrane i drugu pametnu kućnu opremu. Ovo uključuje njihovu Kindle liniju, kao i Fire TV strimere i televizore koji pokreću njihov operativni sistem fokusiran na zabavu. Amazon je najavio neke od svojih ranih ponuda koje uskoro počinju, uključujući najnižu cenu do sada za dvostruki paket Blink Mini 2, kao i Ring Battery Doorbell u paketu sa Ring Floodlight Cam Wired Plus. Takođe planira da ponudi eero 6 Plus mesh Wi-Fi ruter sistem, Fire HD 8 Plus tablet i druge proizvode sa popustom do pola cene.

Kada Prime Day počne, ponude će se proširiti i na druge popularne proizvođače koji su važni čitaocima Verge-a. Svaka kompanija pod suncem obično učestvuje u Prime Day-u, kako za skupe gadžete, tako i za pristupačnu tehnologiju. Obradićemo najbolje ponude za televizore, laptopove, slušalice, tablete, video igre, računarsku dodatnu opremu i komponente i još mnogo toga.

Da ponovimo, Prime Day ponude su samo za Prime pretplatnike, tako da vam je potrebna pretplata da biste učestvovali (čak i ako je u pitanju probni period). Za one koji imaju između 18 i 24 godine, možete dobiti besplatnu šestomesečnu pretplatu, koja se nakon tog perioda obnavlja po ceni od 7,49 dolara mesečno (polovina uobičajene cene Prime-a).

Izvor: TheVErge