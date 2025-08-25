Amazon prodaje polovna Herc vozila

Hertzje najavio da će početi da prodaje polovne automobile iz svog poslovanja iznajmljivanja na Amazon Autos. Polovna vozila kompanije sada su dostupna u Dalasu, Hjustonu, Los Anđelesu i Sijetlu, prema novoj stranici na Hertzveb-sajtu, a „uskoro će biti dostupno još lokacija“.

The Verge nije mogao da pronađe nijedan aktivni oglas za Hertzvozila u vreme pisanja ovog teksta. CNBC izveštava da kupci koji žive u krugu od 75 milja od četiri grada u kojima su lansirana vozila mogu početi da pretražuju na Amazon Autosu „već od srede“ i da Herc planira da proširi svoje poslovanje na 45 lokacija širom SAD, čime će dostupnost biti više u skladu sa širom listom lokacija Amazon Autos.

„Sada možete zgodno da kupujete naša vozila koja se održavaju od prvog dana na onlajn tržištu – pa – skoro svega ostalog“, kaže Herc na svom veb-sajtu. „Samo kupujte na Amazon Autos i preuzmite vozila u vašoj lokalnoj Hercovoj prodajnoj lokaciji u roku od 3 dana.“

Amazon je pokrenuo svoj auto-poslov u decembru prošle godine, u početku ograničen na prodaju novih i „sertifikovanih polovnih“ Hyundai vozila putem partnerstva sa dilerima korejskog proizvođača automobila u nekoliko država. Ranije su kupci mogli da pregledaju salone automobila i upoređuju cene na Amazonu, ali ne i da zapravo kupe automobil. To se promenilo prošle godine kada je nekoliko Hyundai dilera počelo da objavljuje modele na prodaju na sajtu.

Hertz je prvo partnerstvo za iznajmljivanje vozila za Amazon Autos i nudiće polovna vozila šireg spektra brendova, uključujući Ford, Toyota, Chevrolet i Nissan.

Izvor: TheVerge