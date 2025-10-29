Amazon – roboti ne preuzimaju poslove

Izveštaj New York Times je citirao interne dokumente Amazon u kojima se navodi kako bi prelazak na automatizaciju mogao da pomogne u prodaji više proizvoda bez zapošljavanja više ljudi, ali danas je kompanija objavila PR napad o robotici i tehnologiji isporuke koji je mnogo vedriji. Uz najavu pametnih naočara za proširenu stvarnost povezanih sa veštačkom inteligencijom i VR obuke za svoje vozače, Amazon je pokazao 10 robota koje trenutno koristi ili testira (nije pomenuo da li je neki od njih imao problema tokom nedavnog prekida rada AVS-a).

U jednoj objavi, Amazon je istakao Blue Jay, robota koga naziva „dodatnim parom ruku koji pomaže zaposlenima u zadacima koji uključuju dosezanje i podizanje“, i svoj agentski AI sistem Projekat Eluna, koji „deluje kao dodatni saigrač, pomažući u smanjenju tog kognitivnog opterećenja“ dok optimizuje sortiranje kako bi se smanjili uska grla. Blue Jay može da premesti 75 procenata vrsta artikala koje Amazon skladišti i na kraju bi trebalo da bude „osnovna tehnologija“ koja pokreće sajtove za isporuku istog dana. Kompanija kaže da je razvila Blue Jaya za nešto više od godinu dana na osnovu veštačke inteligencije, digitalnih blizanaca i podataka robota koji su već u upotrebi, stvarajući sistem koji „koordinira više robotskih ruku da obavljaju više zadataka odjednom, spajajući ono što su nekada bile tri odvojene robotske stanice u jedan pojednostavljeni radni prostor koji može da bira, skladišti i konsoliduje na jednom mestu“.

Glavni tehnolog kompanije Amazon Robotics, Tye Brady, kaže u objavi kompanije da „Pravi naslov nije o robotima… Radi se o ljudima – i budućnosti rada koju gradimo zajedno“. U objavi na blogu se takođe ponavlja odgovor portparola na izveštaj Timesa, rekavši da „nijedna kompanija nije stvorila više radnih mesta u SAD u poslednjoj deceniji od Amazona“, i hvaleći planove da popuni 250.000 pozicija za prazničnu sezonu.

Junsko pismo izvršnog direktora Andy Jassy zaposlenima o uticaju efikasnosti je malo jasnije. Pisao je o generativnoj veštačkoj inteligenciji, rekavši: „Potrebno nam je manje ljudi koji će raditi neke od poslova koji se danas obavljaju, a više ljudi koji će raditi druge vrste poslova. Teško je tačno znati kako će se ovo vremenom odraziti, ali u narednih nekoliko godina očekujemo da će ovo smanjiti ukupnu korporativnu radnu snagu jer ćemo ostvariti dobitke u efikasnosti od ekstenzivne upotrebe veštačke inteligencije u celoj kompaniji.“ Izveštaj Timesa predlaže sličan plan za robotiku i automatizaciju, navodeći Jasijev napor da smanji troškove e-trgovine i pokazujući primere kako njegovi remonti skladišta stvaraju objekte koji obrađuju više artikala sa manje zaposlenih koji će se sve više fokusirati na brigu o robotima.

Izvor: TheVerge