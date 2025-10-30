PC - Naših 30
Amazon smanjuje broj zaposlenih za 14.000

Marija Ljevnaic

Niz odeljenja su ugrožena u Amazonu.

Amazon je najavio smanjenje broja zaposlenih za oko 14.000 zbog sve veće potrebe za veštačkom inteligencijom. Ovo je samo nastavak velikog tasala otpuštanja. Ova brojka sledi nakon otkaza od 30.000 ljudi.

Amazon nije istakao koja su sve odeljenja ugrožena ali se smatra da je reč o video igrama, logistikom, plaćanju i računarstvu u oblaku.

Zaposlene će menjati veštačka inteligencija koja pruža mogućnost kompaniji da se brže razvije.

Izvor: engadget.com

