Amazon testira AI naočare za vozače

Amazon je predstavio prototip pametnih naočara ojačanih veštačkom inteligencijom, a namenjene su pre svega vozačima koji obavljaju dostavu, piše BBC.

Naočare pod nazivom Amelia imaju kameru i ugrađeni displej, a povezuju se s prslukom koji ima dugme pomoću kojeg vozači mogu da fotografišu isporuke. „Testiramo ih na više lokacija sa više od deset partnera za dostavu i stotinama vozača širom zemlje“, rekla je na promociji u Silicijumskoj dolini Beryl Tomay, potpredsednica sektora za transport.

Amazon je još jedan tehnološki gigant koji ulazi na sve zasićenije tržište pametnih nosivih uređaja, ali za sada je ovaj proizvod namenjen isključivo vozačima, a ne potrošačima. Iako je još u eksperimentalnoj fazi, kompanija planira da ga najpre plasira vozačima u Severnoj Americi, a zatim globalno. Na pitanje da li bi se Amelia naočare u budućnosti mogle prodavati i običnim korisnicima, Tomay nije isključila tu mogućnost.

Amazon je predstavio i robotsku ruku koja bi trebalo da pomaže zaposlenima u magacinima u bržem i preciznijem sortiranju paketa. Robot, koji je već u upotrebi u magacinu u Južnoj Karolini, bi mogao da smanji broj povreda i optimizuje iskorišćenost prostora, navode iz kompanije.

Amelia naočare mogu da prepoznaju kada se nalaze u pokretnom vozilu i tada se automatski isključuju. „Sa aspekta bezbednosti, smatrali smo da je to važno. Nema ometanja,“ rekla je Tomay. Prema njenim procenama, naočare bi mogle da uštede do 30 minuta po smeni od 8 do 10 sati, smanjujući ponavljajuće radnje i pomažući vozačima da brže pronađu pakete u vozilu.

Takođe imaju fizičko dugme kojim vozač može da isključi uređaj i sve senzore, uključujući kameru i mikrofon. „Vozači mogu da odluče da li će biti uključene ili ne“, rečeno je na promociji.

U pripremi je i uvođenje sistema veštačke inteligencije u magacinima kompanije, koji bi upravljao operacijama i davao radnicima preporuke za poboljšanje efikasnosti. „Sistem koristi istorijske i realne podatke iz celog objekta da predvidi zagušenja i obezbedi neometan rad“, stoji u saopštenju.