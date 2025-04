Amazon testira novu AI opciju „Buy for Me“ – kupovina sa brend sajtova bez izlaska iz aplikacije

Amazon je započeo testiranje još jedne AI funkcije, ovog puta pod nazivom “Buy for Me”, koja omogućava korisnicima da kupuju proizvode direktno sa veb sajtova brendova, i to bez napuštanja Amazon aplikacije.

Kupovina uz pomoć veštačke inteligencije – Amazon kupuje umesto vas

Kada korisnik u Amazon aplikaciji pretražuje proizvod određenog brenda, može mu se prikazati nova sekcija rezultata označena kao „Shop brand sites directly“. U okviru te sekcije, klikom na dugme „Buy for Me“, otvara se stranica sa detaljima o proizvodu unutar same Amazon aplikacije – slična standardnim Amazon listing stranicama.

Ako odlučite da završite kupovinu, Amazon koristi tzv. “agentic AI”, odnosno veštačku inteligenciju koja samostalno unosi vaše podatke (ime, adresu i informacije o plaćanju), bez dodatne ljudske intervencije. Kompanija naglašava da su ti podaci šifrovani, i da nema uvid u vašu istoriju porudžbina na sajtovima brendova.

Nakon kupovine, potvrdu dobijate direktno od brenda, ali naručeni proizvod možete pratiti kroz Amazon aplikaciju, u novoj sekciji “Buy for Me Orders” na stranici Your Orders.

Amazon trenutno ne zarađuje proviziju od porudžbina preko ove funkcije, ali nije isključio mogućnost da u budućnosti uzima procenat.

Za sada je funkcija u beta fazi, dostupna samo odabranim korisnicima u SAD-u i to na iOS i Amazon aplikaciji. Test obuhvata ograničen broj brendova i proizvoda.

Podsetimo, Amazon je nedavno lansirao i drugu AI opciju – “Interests”, koja omogućava korisnicima da upišu svakodnevne fraze poput “gedžeti za ljubitelje kafe”, i dobijaju personalizovane ponude i obaveštenja.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet