Amazon testira veštačku inteligenciju koja automatski prevodi knjige

Nova funkcija „Kindle Translate“ namenjena je autorima koji sami objavljuju svoja dela.

Kindle Translate

Amazon je predstavio alat pod nazivom Kindle Translate, koji automatski prevodi knjige na druge jezike. Ova opcija trenutno omogućava prevod sa engleskog na španski i sa nemačkog na engleski, a uskoro se očekuje podrška i za druge jezike.

Funkcija je za sada dostupna u beta verziji autorima koji koriste Kindle Direct Publishing platformu, dok se šira primena očekuje kasnije. Knjige prevedene ovim alatom biće posebno označene, kako bi čitaoci znali da je prevod generisan veštačkom inteligencijom.

Amazon tvrdi da svi prevodi prolaze automatsku proveru tačnosti, a autori mogu pregledati sadržaj pre objavljivanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da mašinski prevodi često promašuju suptilne nijanse značenja i stila, koje su presudne u književnosti.

Izvor: Engadget

