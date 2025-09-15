PC Press specijal - IT u fabrikama
PCPress.rs Image
News 

Amazon uklanja AI knjige o Čarliju Kirku

Milan Živković

Dok su jedni tražili više informacija o pucnjavi u kojoj je stradao desničar i aktivista Čarli Kirk, neki su drugi su naišli na neobične oglase na Amazon-u: prodaju knjiga o tom događaju.

PCPress.rs Image

The Legacy of Charlie Kirk: A Biography of His Rise, His Movement, and His Tragic Death, glasio je jedan od naslova. The Charlie Kirk Shooting: A Nation on Edge, pisalo je na drugom. Možda je najviralnija od svih ovih na brzinu objavljenih naslova ovaj – The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response.

IIB - ERP susreti

Posetioci Amazon-a su bili iznenađeni kada su naišli na ove naslove koji su već u prodaji, a neki su objavljeni svega nekoliko sati posle pucnjave 10. septembra. Posebno pažnju je privukao jedan, naslov jer je imao datum objave 9. septembar — dan pre nego što je Kirk ubijen.

Amazon je u međuvremenu uklonio ove knjige sa svog sajta. „Imamo smernice o sadržaju koje određuju koje knjige mogu da budu u prodaji, i uklanjamo one koje se ne pridržavaju tih pravila“, rekao je portparol Amazona za Mashable. To nije sprečilo širenje teorija zavere.

Pročitajte i:  Naših 30 - Tehnologija, ljudi i vizije

Možda je najvažnije pitanje kako se knjige poput ovih objave tako brzo? Odgovor je naravno generativna veštačka inteligencija. Šta su „autori“ knjiga znali unapred o pucnjavi? Odgovor: ništa. Novinar portala Mashable piše da nema zavere, samo brza šema za zaradu. Sve knjige o pucnjavi na Kirka, koje su sada obrisane, deluju kao da su AI-generisane. AI platforme mogu da proizvedu ne samo članke, već i cele knjige, i to za nekoliko minuta. Čak i naslovne strane nekih od tih knjiga izgledaju kao da su napravljene uz pomoć veštačke inteligencije (a verovatno i jesu).

PCPress.rs Image

AI knjige mogu da deluju kao da su ih pisali ljudi (posebno onima koji ne čitaju puno), ali mogu da budu i pune neistina i gotovo nečitljivog teksta (što doduše mogu i neke obične knjige). Odmah nakon pucnjave mnogi korisnici su prijavljivali da su AI chatbotovi davali dezinformacije o događaju. Ako su chatbotovi teško sastavljali nekoliko pasusa bez greške, zamislite kako je s knjigama. Moguće je da tačnost možda i nije cilj, već zarada.

Pročitajte i:  Amazon ulaže više od 5 milijardi dolara u novi AWS region na Tajvanu

Ljudski autori nisu u stanju da napišu stotinak strana dobro dokumentovanog i istraženog materijala u tako kratkom roku. Naravno, to ne može ni AI, ali može da napravi uverljivu imitaciju. Aktuelni događaji su česta meta ovakvih knjiga, jer nema konkurencije.

A šta je sa „autorima“ ovih dela? Autor knjige The Shooting of Charlie Kirk (vrlo skroman naslov) naveden je kao Anastasia J. Casey. Međutim, nema nikakvog traga o osobi tog imena na internetu. Važno je da se napomene da svako može samostalno da objavi knjigu na Amazon-u. Nije potreban izdavač, čak ni unapred odštampani primerci. Samostalni autori se jednostavno registruju, popune tražene podatke i okače knjigu kad god požele.

Kako je onda knjiga The Shooting of Charlie Kirk imala datum objave 9. septembar? Amazon kaže da je u pitanju tehnička greška, a za Mashable su potvrdili da je ipak objavljena nakon pucnjave.

Facebook komentari:
Tagovi: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *