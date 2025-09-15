Amazon uklanja AI knjige o Čarliju Kirku

Dok su jedni tražili više informacija o pucnjavi u kojoj je stradao desničar i aktivista Čarli Kirk, neki su drugi su naišli na neobične oglase na Amazon-u: prodaju knjiga o tom događaju.

The Legacy of Charlie Kirk: A Biography of His Rise, His Movement, and His Tragic Death, glasio je jedan od naslova. The Charlie Kirk Shooting: A Nation on Edge, pisalo je na drugom. Možda je najviralnija od svih ovih na brzinu objavljenih naslova ovaj – The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response.

Posetioci Amazon-a su bili iznenađeni kada su naišli na ove naslove koji su već u prodaji, a neki su objavljeni svega nekoliko sati posle pucnjave 10. septembra. Posebno pažnju je privukao jedan, naslov jer je imao datum objave 9. septembar — dan pre nego što je Kirk ubijen.

Amazon je u međuvremenu uklonio ove knjige sa svog sajta. „Imamo smernice o sadržaju koje određuju koje knjige mogu da budu u prodaji, i uklanjamo one koje se ne pridržavaju tih pravila“, rekao je portparol Amazona za Mashable. To nije sprečilo širenje teorija zavere.

Možda je najvažnije pitanje kako se knjige poput ovih objave tako brzo? Odgovor je naravno generativna veštačka inteligencija. Šta su „autori“ knjiga znali unapred o pucnjavi? Odgovor: ništa. Novinar portala Mashable piše da nema zavere, samo brza šema za zaradu. Sve knjige o pucnjavi na Kirka, koje su sada obrisane, deluju kao da su AI-generisane. AI platforme mogu da proizvedu ne samo članke, već i cele knjige, i to za nekoliko minuta. Čak i naslovne strane nekih od tih knjiga izgledaju kao da su napravljene uz pomoć veštačke inteligencije (a verovatno i jesu).

AI knjige mogu da deluju kao da su ih pisali ljudi (posebno onima koji ne čitaju puno), ali mogu da budu i pune neistina i gotovo nečitljivog teksta (što doduše mogu i neke obične knjige). Odmah nakon pucnjave mnogi korisnici su prijavljivali da su AI chatbotovi davali dezinformacije o događaju. Ako su chatbotovi teško sastavljali nekoliko pasusa bez greške, zamislite kako je s knjigama. Moguće je da tačnost možda i nije cilj, već zarada.

Ljudski autori nisu u stanju da napišu stotinak strana dobro dokumentovanog i istraženog materijala u tako kratkom roku. Naravno, to ne može ni AI, ali može da napravi uverljivu imitaciju. Aktuelni događaji su česta meta ovakvih knjiga, jer nema konkurencije.

A šta je sa „autorima“ ovih dela? Autor knjige The Shooting of Charlie Kirk (vrlo skroman naslov) naveden je kao Anastasia J. Casey. Međutim, nema nikakvog traga o osobi tog imena na internetu. Važno je da se napomene da svako može samostalno da objavi knjigu na Amazon-u. Nije potreban izdavač, čak ni unapred odštampani primerci. Samostalni autori se jednostavno registruju, popune tražene podatke i okače knjigu kad god požele.

Kako je onda knjiga The Shooting of Charlie Kirk imala datum objave 9. septembar? Amazon kaže da je u pitanju tehnička greška, a za Mashable su potvrdili da je ipak objavljena nakon pucnjave.