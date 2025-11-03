Amazon ulaže 1,6 milijardi dolara u Holandiju

Amazon planira da uloži 1,6 milijardi dolara u Holandiju tokom naredne tri godine.

Amazon nastavlja da šokira svojim planovima. Prvo je najavio da će otpustiti 600.000 radnika i uvesti robote a sada je najavio ulaganje od 1,6 milijardi dolara u Holandiju. Ovo je najveća investicija u jednu državu do 2020. godine, a u šta Amazon ulaže?

Amazon za sada ima oko 1.000 zaposlenih u Holandiji ali njegova online prodaja zaostaje za liderom na tom tržištu Bol.com. Sada je Amazon praktično rešio da izbriše svoje konkurente na tlu Evrope.

Holandija je prepoznata i kao poželjno tržište ali i kao tačka iz koje Amazon može da se širi po Evropi. Ulaganje koje se planira pretežno je usmereno na razvoj AI za preduzetnike koji prodaju svoje proizvode putem Amazona. Američka kompanija očito ima za cilj da sve stavi pod senku svojih krila.

Izvor: reuters.com