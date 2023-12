Amazon uvodi pretplatu od 10 dolara za kupovinu namirnica

Amazon redovno menja troškove i dostupnost svojih namirnica. Najnoviji pokušaj kompanije da poveća poslovanje dolazi u obliku plana pretplate. Prime članovi sada mogu da plaćaju 10 USD mesečno za neograničene besplatne isporuke Amazon Fresh i Whole Foods za narudžbine veće od 35 USD. Pretplata takođe uključuje neograničene 30-minutne porudžbine za preuzimanje, bez obzira na potrošen iznos.

Amazon pokušava da dođe do još većeg profita

Dodavanje Whole Foods-a je primetno jer svaka isporuka od prodavca preko Amazona uključuje naknadu za isporuku od 10 USD od 2021. godine. Međutim, isporuke Amazon Fresh namirnica preko 35 USD su već bile besplatne za Prime članove do početka ove godine kada je Amazon dodao naknadu za dostavu namirnica ispod 150 dolara. Kompanija je smanjila taj prag na 100 USD u oktobru, uz naknadu od 7 USD za Fresh porudžbine od 50 do 100 USD i naknadu od 10 USD za porudžbine ispod 50 USD. Dakle, u osnovi, članovi Prime sada mogu da plaćaju 10 USD svakog meseca da bi imali isti posao koji su imali do januara — plus 15 USD mesečno ili 139 USD godišnje da bi bili Prime član.

Dodavanje plana pretplate prati druge pokušaje Amazona da pokrene posao za svoj sektor prehrambenih proizvoda. U novembru, Amazon je proširio dostavu i preuzimanje Fresh namirnica na sve, a ne samo na članove Prime. Amazon počinje malo sa svojom najnovijom ponudom, uvodeći plan pretplate za Prime članove u tri američka grada: Sakramento, Kalifornija, Kolumbus, Ohajo i Denver, Kolorado.

