Amazon zatvara distributivne centre u Francuskoj

Ako je neka kompanija osetila izuzetno veliki broj komplikacija tokom ove epidemije Korona virusa, onda je to definitivno Amazon. Prošlih nedelja suočavali su se sa mnogo problema, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada se sve to prenelo i na Evropu. Distributivni centri u Francuskoj biće zatvoreni do daljeg.

Odluka suda uticala na zatvaranje distributivnih centara

Amazon je odlučio da obustavi sve svoje distributivne aktivnosti u Francuskoj, nakon što je sud presudio da mora da obustavi nebitne isporuke tokom pandemije Korona virusa. Ova presuda usledila je nakon podnošenja tužbe francuskog sindikata radnika da Amazon ugrožava živote svojih radnika tokom globalne pandemije. Amazon je na sve ovo praktično ostao zbunjen, jer im je naređeno ili da prekinu dostavu, ili da svakog dana plaćaju penale od milion evra dnevno. Na sve ovo ostaje samo da Amazon uloži žalbu.

Kompanija je na sve ovo rešila da zatvori sve svoje distributivne centre u Francuskoj, do daljeg, kako ne bi plaćale previsoke kazne koje je sud izrekao, ali i da ne bi rušili složenost svojih logističkih aktivnosti koje nije moguće lako modifikovati, pogotovo u stanju krize kao što je ova. U Sjedinjenim Američkim Državama je došlo do štrajka radnika, ali i do otpuštanja onih koji su kršili interna pravila, i mnogih drugih problema. U pojedinim distributivnim centrima veliki broj zaposlenih je oboleo od Korone, pa je zbog toga poslednjih dana Amazon na udaru kritika javnosti.

