Amazon zaustavlja besplatnu dostavu u okviru Prime

Program Prime Invitee završava se 1. oktobra. Ovaj program pruža članovima mogućnost da dele pogodnosti besplatne dostave sa ljudima van svog domaćinstva.

Kompanija poslednjih dana obaveštava korisnike da se program od sledećeg meseca gasi. Sam program je značajno doprineo širenju Amazona zbog brze i besplatne dostave. Međutim, promena dolazi iako je Prime uspeo da utiče značajno na međunarodnu popularnost Amazona.

Postepeno će se ukidati i program Amazon Family koji je pružao članovima da dele besplatnu dostavu i druge pogodnosti sa još jednom odraslom osobom, četvoro dece ili tinejdžera.

Nema jasnih pojašnjenja zašto je do ovih promena došlo. Ono što je jasno da su programi Prime bili marketing tipa ali da suštinski nisu isplativi a samim tim nisu ni dugoročno održivi. Njihova funkcija je bila da privuku veliki broj klijenata i u tome se vidi njihova „ekonomska isplativost“. Sada kada su svoju funkciju ispunili ovi programi više nisu potrebni.

Izvor: cnbc.com