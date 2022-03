Amazon završava preuzimanje MGM-a

Amazon završava preuzimanje poznatog filmskog i TV studija MGM vrednog 8,45 milijardi dolara. Antimonopolska regulatorna tela Evropske unije odobrila su sporazum ove nedelje.

Veliki deo MGM sadržaja biće dostupan na Amazon Prime Video-u

Amazon je navodno dao Federalnoj trgovinskoj komisiji rok do sredine marta da ospori ili odobri kupovinu. Da agencija do tada nije podnela pravni spor, Amazon bi bio slobodan da nastavi sa kupovinom. MGM studio ima više od 4.000 filmova i 17.000 TV serija, zajedno sa 180 Oskara i 100 Emmy nagrada. Među filmovima su klasici kao što su Thelma & Louise, The Silence of the Lambs, The Magnificent Seven i Raging Bull.

Amazon će i dalje puštati filmove o Džejmsu Bondu u bioskopima umesto da ih drži kao ekskluzive za Prime Video. Verovatno je da će velika većina MGM filmova i TV serija završiti na Prime Video nakon prikazivanja u bioskopima i nakon što ugovori sa drugim platformama za striming isteknu.

Izvor: Engadget

