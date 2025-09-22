PC Press specijal - IT u fabrikama
Amazon Zoox pokreće autonomni robotaksi servis u Las Vegasu

Nenad Gajic

Vožnje bespilotnim vozilima sada dostupne na glavnom bulevaru u Las Vegasu.

Vožnje su besplatne

Amazonova kompanija Zoox objavila je da njen robotaksi servis kreće sa radom na i oko Las Vegas Stripa. Vožnje su besplatne i mogu se rezervisati putem Zoox aplikacije za iOS i Android. Ovo je prvo zvanično lansiranje servisa otkako je Amazon 2020. godine kupio startup.

Putnici će ulaziti i izlaziti iz vozila na unapred određenim zonama za taksi prevoz. Resorts World Las Vegas i AREA15 potvrđeni su kao partnerske lokacije sa namenskim zonama za Zoox korisnike i osobljem koje pomaže pri korišćenju aplikacije.

Vozilo nema volan i ima dva reda sedišta okrenuta jedno prema drugom. Opremljeno je kamerama, lidarom, radarima i infracrvenim senzorima.

Tržište robotaksija ubrzano raste. Waymo već posluje u pet gradova i planira širenje na deset do kraja 2025. godine. Međutim, testiranja nisu prošla bez incidenata: Zoox je u maju povukao softver nakon sudara u Las Vegasu, a Cruise je morao da obustavi ceo program nakon što je jedno od vozila priklještilo pešaka.

Izvor: Engadget

