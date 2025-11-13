AMD i američko Ministarstvo energetike razvijaju AI superkompjutere nove generacije

Kompanija AMD sarađuje sa Ministarstvom energetike SAD na izgradnji suverenih AI superkompjutera u okviru Oak Ridge Nacionalne laboratorije, jednog od najpoznatijih istraživačkih centara u zemlji. Pojam „suverena veštačka inteligencija“ označava sposobnost jedne države da razvija i koristi AI tehnologije na sopstvenoj infrastrukturi, uz sopstvene podatke, radnu snagu i industrijske mreže.

Novi sistemi, nazvani Lux i Discovery, biće izrađeni u saradnji sa Hewlett Packard Enterprises i postati glavni superkompjuteri Ministarstva energetike u okviru AI Action Plan-a. Projekat je podržan kombinovanim javnim i privatnim ulaganjima u visini od milijardu dolara, a ima za cilj da pomogne naučnicima u rešavanju ključnih izazova u oblastima energetike, medicine, zdravlja i nacionalne bezbednosti.

Superkompjuteri Lux i Discovery — nova era američke AI infrastrukture

Lux superkompjuter koristiće AMD Instinct MI355X GPU-ove, AMD EPYC procesore i AMD Pensando mrežne tehnologije. Očekuje se da bude implementiran do 2026. godine, čime bi postao prvi američki „AI Factory“ superkompjuter. Prema AMD-u, Lux će zadovoljiti trenutne potrebe Ministarstva energetike u oblasti veštačke inteligencije i obezbediti SAD-u „ranu i odlučujuću prednost“ u razvoju naučnih inovacija zasnovanih na AI tehnologiji.

U međuvremenu, AMD i Ministarstvo energetike rade i na razvoju Discovery superkompjutera, koji će koristiti sledeću generaciju AMD EPYC procesora sa kodnim imenom „Venice“. Ovaj sistem će biti opremljen AMD Instinct MI430X GPU-ovima, novim akceleratorima iz serije MI400, posebno dizajniranim za suvereni AI i visokoperformansno računanje (HPC).

Direktor Oak Ridge laboratorije, Stiven Strajfer, istakao je da će „Discovery omogućiti naučnim inovacijama da napreduju brže i dublje nego ikada ranije“. Planirano je da sistem bude u potpunosti operativan do 2029. godine, a očekuje se da doprinese otkrićima u oblasti nauke i bezbednosti — uključujući istraživanja o tome kako učiniti nuklearnu energiju bezbednijom i pristupačnijom.

