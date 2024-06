AMD je lansirao par novih budget čipova u svojoj 8000-seriji, uklanjajući GPU-ove sa svojih APU-ova

AMD je konačno lansirao dva nova procesora u svojoj 8000-seriji APU-ova, osim što ovi strogo nisu APU-ovi (Ubrzani procesorski uređaji), jer je veliki integrisani GPU potpuno isključen.

Jedan izgleda kao da bi mogao biti najbolja kupovina među procesorima za 2024. godinu, drugi, nažalost, nije

To možda ne deluje kao da vredi razmatrati, ali AMD je odlučio da ponudu poboljša tako što će ih učiniti svojim najjeftinijim AM5 socket čipovima do sada.

Prvi put smo čuli za ove nove modele, zasnovane na non-chiplet Phoenix 2 arhitekturi, još u martu, a sada imamo puno lansiranje širom sveta. Silicijum je prvobitno korišćen za prenosne računare i neke ručne PC-jeve, pre nego što se pojavio na tržištu desktop računara u obliku 8000G serije. Najbolji od tih, Ryzen 7 8700G, odličan je način da započnete osnovu jeftinog 1080p gejming računara, iako je malo skuplji sa SEP-om od 329 dolara.

To je ista cena kao Ryzen 7 7700, koji ima osnovni GPU, iako ga veća brzina pojačanja i veći L3 keš čine boljim CPU-om od 8700G. Novi Ryzen 7 8700F nema nikakav GPU i ima niže pojačanje nego 8700G i 7700, ali je jeftiniji—njegov SEP od 269 dolara je 60 dolara manje od druga dva 8-jezgarna procesora. I, za razliku od Ryzen 7 7700, uključen je Wraith Stealth CPU hladnjak u kutiji. Nije to sjajan vazdušni hladnjak, ali će vas pokrenuti.

Problem koji smo pronašli sa 8700G, međutim, jeste da izvodi primetno lošije od ekvivalentnog CPU-a zasnovanog na čipletu kada je uparen sa diskretnom grafičkom karticom. To će biti isto i sa 8700F, i veći deo toga možete pripisati nedostatku L3 keša za niže brojeve sličica u sekundi. Ali ako vam je to i dalje previše skupo, kako zvuči 169 dolara za CPU sa šest jezgara, 12 niti i pojačanjem od 4,7 GHz? To zaista jeste jeftino, ali problem za novi Ryzen 5 8400F je što je GPU-less Ryzen 5 7500F samo 10 dolara skuplji i ima dvostruko više L3 keša i primetno veće pojačanje. I nije da 8400F troši manje energije, jer svi gore navedeni čipovi imaju TDP od 65 W.

AMD tvrdi da postiže pobedu u performansama nad ekvivalentnim budžetskim Intel čipovima iz poslednje dve generacije, čak do 24% veći frame rates u sekundi za 8700F u poređenju sa Core i5 14400F. Iako je vredno napomenuti da su ovo AMD-ovi izabrani rezultati, pa ćemo videti kako izgledaju u nezavisnim testovima.

8700F i 8400F su čipovi koji su verovatno pali na testiranju kako bi bili 8000G procesori, zbog proizvodnih grešaka u GPU-u. Dakle, umesto da ih samelju i bace u kantu za smeće, pametan je izbor da ih ponovo zapakuju kao jeftiniju ponudu.

8700F je svakako dobra opcija za graditelje računara s ograničenim budžetom, ali 8400F nije dovoljno jeftin. Po ceni koštanja nekoliko kafa, mogli biste dobiti znatno superiorniji Ryzen 5 8500G ili Ryzen 5 7500F.

