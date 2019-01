AMD najavio Radeon VII grafičku kartu

AMD je u Las Vegasu, tokom CES sajma, predstavio novu grafičku kartu – Radeon VII. Reč je o karti nove generacije, koja će imati prvi GPU izrađen u 7-nanometarskom proizvodom procesu.

Nova grafika je namenjena da isporuči visok nivo performansi u igrama, a AMD tvrdi da će Radeon VII biti u stanju da u najnovijim i najzahtevnijim AAA naslovima bude korak ispred Nvidia GeForce RTX 2080 konkurenta. Tu tvrdnju je potkrepio slajdovima sa sopstvenim rezultatima testiranja u odabranim AAA, eSports i VR igrama, kao i u složenim profesionalnim scenarijima.

Nova grafička karta će biti veoma posebna, pre svega zbog druge generacije AMD Vega grafičke arhitekture, ali i velike količine memorije. Naime, koristiće čak 16 GB HBM2 memorije i biće opremljena sa 60 računarskih jedinica, sa ukupno 3840 stream procesora. U odnosu na Vega 64 GPU, dosadašnju perjanicu, Radeon VII bi trebao da isporučuje do 30% bolje performanse. Uz Radeon VII grafiku, AMD će poklanjati tri igre – Devil May Cry 5, Resident Evil 2 i Tom Clancy’s The Division 2. Zanimljivo je i da će grafička karta u referentnom izdanju dolaziti sa novim kulerom sa tri ventilatora, te da je, prema navodima proizvođača, puno računa vođeno o minimizovanju buke.

No, cena ovog zadovoljstva neće biti mala – preporučena maloprodajna cena nove grafičke karte iznosiće čitavih 700 dolara! Naravno, cene će varirati u zavisnosti od države i regiona, pa ostaje da sačekamo da vidimo kolika će biti cena u Srbiji. Radeon VII grafička karta će postati dostupna krajem prve nedelje februara.

Izvor: AMD

Podelite s prijateljima

Tweet