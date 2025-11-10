AMD otkrio okvirni datum za izlazak Zen 6 čipova

Kompanija AMD je javno približila rok za predstavljanje svoje arhitekture Zen 6, naslednice Zen 5 platforme.

Šta donosi Zen 6 generacija

Prema kompaniji, desktop modeli temeljeni na Zen 6 mogli bi da se pojave pred kraj 2026. ili početkom 2027. godine — što znači da obožavatelji procesora ne moraju da čekaju još godinama.

Očekuje se da procesori iz serije Zen 6 donesu nekoliko značajnih tehnoloških unapređenja. Među njima su prelazak na 3 nm i potencijalno 2 nm proizvodne procese, što može doneti veću energetsku efikasnost i bolje performanse. Takođe se govori o mogućem povećanju broja redovnih jezgara u CCD (Core Complex Die) modulu — moguće sa osam na dvanest kod mainstream desktop-čipova.

Sa serverske strane, Zen 6 arhitektura bi mogla doneti i do 256 jezgara za EPYC procesore kod visokog ranga. Ovo bi predstavljao skok od 33 % u odnosu na trenutnu Zen 5c generaciju. (Uz to, očekuje se da će Zen 6 podržati napredne tehnologije poput 3D V-Cache-a sa većim keš memorijama, poboljšanja u integrisanim NPU (Neural Processing Unit) jedinicama i optimalno pakovanje čipova (chiplet- dizajn) kako za desktop, tako i za mobilni segment.

Kada možemo da očekujemo lansiranje

Prema dostupnim izvorima, Zen 6 desktop čipovi se formalno očekuju pred kraj 2026. godine ili početkom 2027. godine. Međutim, mobilne varijante i notebook formati bazirani na Zen 6 arhitekturi najverovatnije dolaze nešto kasnije. je takođe objavio da će procesor platforma AM5 ostati podržana i za Zen 6 generaciju, dok sledeća AM6 platforma stiže tek kasnije — što znači da korisnici sa trenutnim sistemima neće morati često menjati matičnu ploču.

Za entuzijaste PC hardvera, Zen 6 predstavlja obećanje za novu eru procesorskih performansi — veću snagu, bolju efikasnost, napredne cache mehanizme i potencijalno revolucionarnije jezgre. Ipak, pažnja mora biti usmerena na činjenicu da navedeni rokovi nisu garancija i da stvarna dostupnost zavisi od proizvodnje, tržišta i logistike. Do tada, korisnici koji planiraju nadogradnju mogu da razmišljaju o prelazu na Zen 6 arhitekturu, ali i da razmotre da li im trenutna generacija već zadovoljava potrebe.

Izvor: Howtogeek