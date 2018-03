AMD Radeon Technologies Group – oporavak posle teške godine

Za AMD Radeon Technologies Group, prošla godina bila je prilično teška. Nakon nekoliko odlaganja početka prodaje, serija Vega RX nije se najbolje pokazala. Međutim, u svetlu Ryzen‑a koji se izdigao iz pepela, možemo da očekujemo i da će novi Navi GPU konačno uspeti da parira konkurentu. Očekuje se da će prvo javno predstavljanje ovog grafičkog procesora biti na SIGGRAPH događaju u avgustu, a da bi početak prodaje mogao da bude negde krajem godine.

Navi GPU trebalo bi da se proizvodi u 7 nm procesu, a na njemu bi mogao da se primeni i nov način povezivanja komponenti, nazvan Infinity Fabric. Budući da se Vega proizvodi u 14 nm procesu proizvodnje, prelazak na 7 nm, povećaće broj tranzistora za 50 odsto. A Infinity Fabric označiće kraj monolitnog GPU‑a. Naime, umesto da se pravi jedan masivan GPU, AMD je odlučio da uradi nešto slično kao sa Threadripper i Ryzen procesorima – da napravi manja, jednostavnija GPU jezgra koja će biti povezana tako da zajednički koriste celokupnu snagu svih jezgara, bez povećanja kompleksnosti ili cene proizvodnje procesora.

Memorijska bitka

I na polju VRAM‑a trenutno postoji ljut rivalitet. GDDR5X i HBM 2.0 našle su put do proizvoda današnjice, ali šta ćemo videti na sutrašnjim GPU‑ovima? Svaka od ovih memorija ima prednosti i mana. HBM 2.0 zauzima manje prostora od GDDR5X memorije, radi na 1,2 V, ima veoma malu latenciju i ogroman protok (242 GB/s po steku, za razliku od „samo“ 44 GB/s kod GDDR5/5X). Ipak, najvažnija razlika je što on poseduje Pseudo Channel mod koji deli memorijski kanal na dva dela, pri čemu se jedan pseudokanal koristi samo za čitanje memorije, a drugi za upisivanje podataka u nju. To bismo mogli da nazovemo nekom vrstom memorijskog multithreading‑a. S druge strane, HBM 2.0 je veoma skup i ne proizvodi se u velikim količinama (za sada ga proizvode samo Samsung i SK Hunix), i zahteva potpuno redizajniranje GPU‑a.

Kod GDDR5X latencija je još uvek veća i nedostaje joj bilo koja forma multi‑channel podrške. Zato je NVIDIA u svoje high‑end Tesla kartice inkorporirala HBM 2.0. Ipak, Micron je najavio da će krajem ove ili početkom sledeće godine otpočeti masovnu proizvodnju GDDR6 memorijskih modula koji će obezbeđivati podršku za dual‑channel rad, pa će to itekako pomoći u stalnoj borbi protiv HBM‑ovog Pseudo Channel moda. Do tada, GDDR5 i GDDR5X memorije biće namenjene pre svega grafičkim karticama u nižem i srednjem cenovnom rangu, dok će HBM i kada se pojavi GDDR6, opsluživati najbrže i najskuplje grafičke kartice vrhunskih performansi.

(Objavljeno u PC#252)

