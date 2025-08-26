Američka vlada preuzela 9.9% Intela

Predsednik Donald Trump objavio je da će američka vlada preuzeti 10% vlasničkog udela u kompaniji Intel, jednom od najvećih proizvođača čipova na svetu. Vest je podelio tokom konferencije za medije, a iako zvanično saopštenje tek treba da stigne, detalje prenosi Reuters.

Dogovor nakon pritisaka na CEO-a

Do dogovora je, prema izveštajima, došlo posle sastanka predsednika Trampa i izvršnog direktora Intela, Lip-Bu Tana, kojem je predsednik prethodno tražio ostavku. „Došao je želeći da zadrži posao, a završio tako što je dao 10 milijardi dolara za Sjedinjene Države. Tako smo zaradili 10 milijardi,“ rekao je Trump na konferenciji.

Intel je kasnije potvrdio da će vlada investirati 8,9 milijardi dolara u obične akcije kompanije, po ceni od 20,47 dolara po akciji, što daje vlasnički udeo od 9,9%. Investicija će biti finansirana iz dva izvora:

5,7 milijardi dolara ranije odobrenih kroz CHIPS Act

ranije odobrenih kroz 3,2 milijarde dolara iz programa Secure Enclave

Ukupno, američka vlada je do sada uložila 11,1 milijardu dolara u Intel, uključujući i prethodne grantove.

Pasivni udeo, ali sa pravom glasa

Za razliku od ranijih spekulacija da će udeo biti bez prava glasa, obične akcije ipak donose ta prava. Ipak, Intel je naglasio da će vlasništvo vlade biti pasivno, bez predstavnika u upravnom odboru. Takođe, dogovoreno je da će vlada glasati u skladu sa preporukama odbora „osim u ograničenim slučajevima“.

Intel pod pritiskom

Intel je prema CHIPS aktu trebalo da dobije do 10,86 milijardi dolara za širenje proizvodnje u SAD, ali je prihvatanje ovog dogovora za Tana način da obezbedi nastavak finansiranja i stabilnost firme.

Tan, koji je postao CEO nakon iznenadne ostavke Pata Gelsingera 2024, već je preduzeo drastične mere, uključujući smanjenje radne snage za 20%. Uprkos smanjenju troškova i novoj investiciji, budućnost kompanije ostaje nesigurna jer Intel navodno ima problema sa masovnom proizvodnjom svojih Panther Lake čipova.

Šira slika: drugačiji aranžmani sa NVIDIA i AMD-om

Trumpova administracija tvrdi da neće tražiti slične vlasničke udele kod drugih kompanija koje primaju sredstva iz CHIPS akta. Međutim, pojavile su se informacije da su NVIDIA i AMD sklopili neobičan dogovor sa vladom: dobili su pravo da izvoze proizvode u Kinu u zamenu za 15% svojih profita.

Izvor: Engadget