Američka vojska ima novi autonomni helikopter

Novi crni helikopter je ojačao američke vazduhoplovne redove, a u pitanju je letelica koja je, kako kažu oni koji su je videli, pomalo zastrašujuća.

U pitanju je samoupravljivi UH-60A Black Hawk helikopter koji je uspešno izveo svoj prvi test let u vojnoj bazi u Kentakiju. Sistem je razvila agencija DARPA, a prvi let bez pilota je potrajao 30 minuta, i to bez greške. Dakle u kabini uopšte nije bilo ljudskog bića koje bi kontrolisalo komande, što znači da je let bio stvarno i potpuno autonoman.

DARPA sistem opisuje kao nešto što se dodaje letelici, te može da se menja, ali i da se po potrebi ukloni, što u stvari znači da može da se koristi i za unapređivanje drugih vojnih mašina. Prethodni let je obavljen s pilotom u letelici, da bi drugi pokazao autonomni helikopter u punom svetlu samostalnog letenja.

