Američke carine i BigTech

Kako američke carine utiču na BigTech?

Tramp je najavio, ako je verovati svakoj njegovoj, da će uvesti carinu na robu nekih od najvećih trgovinskih partnera Amerike: Kanadi, Meksiku i Kini. Prema izvršnim naredbama potpisanim 1. februara, Kanada i Meksiko imaju carine od 25 posto, dok roba iz Kine 10 posto. Energetski resursi iz Kanade imaju porez od 10 posto.

Tramp je ukazao da će zaustaviti „otrovne lekove“ u Americi a ta izjava se u najvećoj meri odnosi na široku lepezu robe kao što je elektronika i odeća, ali i mnogo toga drugog. Dok Tramp ukazuje da će na ovaj način obogatiti svoje građane, drugi ukazuju da će sav teret pasti na američke potrošače.

Carine na robu iz Kine na snazi su nekoliko dana. Stopa od 10 posto utiče na sve privredne grane Amerike. Ali za sada niko iz BigTech nije komentarisao nove uslove rada. Čini se da niko i neće. Javne reakcije nema.

Novinari u Americi su od svih tehnoloških kompanija pokušali da dobiju komentar na nove carine. Ali ni jedna kompanija nije se oglasila. Komentara nema.

Jedan deo stručnjaka smatra da carine utiču na povećanje troškova koji će se samo preliti na podizanje cene. Međutim, za to nije potrebna neka pamet. To je sasvim jasno. Sa druge strane, čini se da BigTech znaju nešto što ostali ne znaju. To sad već jeste polje za različita nagađanja. Jedna strana veruje da BigTech čeka momenat kada će carine biti ukinute i da je to možda ipak samo pitanje vremena. Čini se da je ova tvrdnja manje relevantna. Dok druga struja smatra da BigTech ima poseban dogovor sa Trampom koji može da ih zaštiti.

I dok Big Tech ćuti automobilska industrija divlja. BMW oštro kritikuje ukidanje slobodne trgovine i ukazuje sve negativne strane Trampovih odluka. Mercedes nije ništa manje suzdržan i oštro se protivi novoj klimi poslovanja.

Bunili se oni ili ne, ćutali ili ne, carine su trenutno na snazi, a posledice i prednosti dolaze. Sve zavisi od doslednosti Trampa.

Izvor: theverge.com

Podelite s prijateljima

Tweet