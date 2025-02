Američke carine na uvozne procesore mogle bi da budu veće od 25 procenata

Zbog pretnji uvođenja uvoznih carina od strane Trampove administracije, mnogi proizvođači procesora očekuju probleme u budućnosti. TSMC je u nešto boljoj poziciji od konkurencije, jer su nedavno imali velike investicije namenjene za izgradnju sopstvene fabrike u Arizoni. Međutim, korisnici njihovih čipova na tlu Amerike i dalje će imati morati da se oslanjaju na uvoz, jer se najveći procenat TSMC čipova proizvodi na Tajvanu.

U razgovoru sa novinarima, Tramp je najavio da, kada počne primena uvoznih tarifa, one će biti 25 procenata, ali će tokom godine porasti na „znatno viši iznos“. On nije naveo datum kada će ta uredba početi da se primenjuje, ali izgleda da će kompanije imati dovoljno vremena da izgrade svoje fabrike na tlu SAD-a. To ukazuje da Trampova administracija želi da „natera“ proizvođače da presele makar deo svoje proizvodnje na tlo Severne Amerike.

TSMC-ova fabrika u SAD-u izvršila je tokom prošle godine uspešna testiranja za proizvodnju 4 nm N4 procesora. Od početka ove godine, fabrika proizvodi oko 10.000 vafera mesečno, s ciljem da se ona podigne na 24.000 vafera mesečno. Ipak N4 proces nije najsavremenija TSMC-ova tehnologija, jer ova kompanija na Tajvanu proizvodi 3 nm čipove, a planira da u toku sledeće godine započne i 1.6 nm proces proizvodnje.

Intel, čije sedište je u SAD-u, pokušava da održi korak sa TSMC-om. Kompanija je prošle godine otkazala svoj 20A proces, za koji izgleda da nije bilo dovoljno interesovanja potencijalnih kupaca. Čini se da je Intelov 18A proces solidniji konkurent TSMC-ovom N2 procesu, ali i dalje kaska za njima. Istovremeno, nezvanično se pominje da TSMC i Broadcom razmatraju opcije kupovine Intelove proizvodnje procesora.

U narednom periodu ćemo videti da li će tarifne pretnje Trampove administracije doneti veću proizvodnju čipova na tlu SAD-a. Nije jasno ni koliko će cene ovih proizvoda porasti za američke kupce. Velikim kompanijama je pružena mogućnost da izbegnu carine tako što će premestiti proizvodnju u SAD, ali to donosi enormne troškove, koji će se verovatno preneti na potrošače. U svakom slučaju, izgleda da vreme jeftinijih uređaja u Americi prolazi. Verovatno će cene elektronskih uređaja u SAD-u i ostatku sveta početi da se ujednačavaju, tako što će cene u Americi porasti na nivo svetskog proseka.

