Američki apelacioni sud odbio je zahtev kompanije Google za obustavu reorganizacije Play Prodavnice

Google nije uspeo da ubedi američki apelacioni sud da dodatno zamrzne naredbu kojom se kompanija primorava da sprovede sveobuhvatne reforme svoje prodavnice.

Google nije ubedio američki apelacioni sud da dodatno zamrzne naredbu kojom se kompanija primorava da sprovede sveobuhvatne reforme svoje prodavnice aplikacija Play, dok osporava odluku u tužbi proizvođača video igara „Fortnite“.

Apelacioni sud 9. okrug Amerike sa sedištem u San Francisku odbio je zahtev kompanije Google za produženje pauze izvršenja naredbe, koja zahteva od tehnološke kompanije da obnovi konkurenciju tako što će korisnicima omogućiti preuzimanje konkurentskih prodavnica aplikacija u okviru svoje Play prodavnice i tako što će Play katalog aplikacija učiniti dostupnim tim konkurentima, između ostalih reformi.

Apelacioni sud je saopštio da Google nije ispunio visoke uslove da bi naredba ostala na čekanju. Google i dalje ima do 10 meseci da se pridržava nekih ključnih odredbi osnovne zabrane i 30 dana za druge.

Apelacioni sud je u posebnoj odluci saopštio da pun sud neće ponovo razmatrati žalbu kompanije Google. Google bi mogao da zatraži od Vrhovnog suda Amerike da intervenište. Google u saopštenju naveo da je razočaran presudom i da razmatra mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Amerike. Google je rekao da bi osnova zabrana ugrozila bezbednost i privatnost potrošača.

Epic Games u objavi na društvenoj mreži X, pohvalio je sudsku odluku i rekao da će programeri i potrošači uskoro imati koristi od nje.

Epic u svojoj tužbi iz 2020. godine optužila Google za monopolizovanje načina na koji potrošači pristupaju aplikacijama na Andorid uređajima i plaćaju transakcije unutar aplikacija. Okružni sud izdao je prošle godine nalog u ovom slučaju kojim se od kompanije Google zahteva da reformiše Play prodavnicu. Google je negirao bilo kakva loša dela.

Izvor: ca.news.yahoo.com