Amerika pojačava pritisak na kineske tehnološke kompanije

Peking Je besan zbog novih poteza Vašingtona.

Tramp je pojačao pritisak na kineske tehnološke kompanije proširivanjem ograničenja nametnutih određenim kompanijama kako bi uspeo da u mrežu uhvati i saradnike tih kompanija. Ovaj potez je izazvao priličan bes u Pekingu, a ostatak sveta i dalje prati sulud meč dve velike sile.

Potezi Amerike imaju za cilj da spreče kompanije kao što su Huawei, YMTC, DJI da ostvare izvoz putem svojih saradnika ili filijala. Američko ministarstvo je pojasnilo da novi potezi imaju za cilj da zatvore ove rupe u zakonu. Svaka filijala ili kompanija koja je u vlasništvu 50% ili više kompanija koje su zabranjene neće moći da nastave neometano sa radom.

Kina je ove poteze nazvala zlonamernim i ukazala da će preduzeti neophodne mere kako bi zaštitila prava i interese svojih kompanija.

Izvor: cnn.com