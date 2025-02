Among Us 3D – iz druge perspektive 

Ti mali Among Us se prenose u novu dimenziju. Programer Innersloth je najavio novu igru pod nazivom Among Us 3D, što je upravo ono što zvuči: hit igra odbitaka za više igrača, ali se igra u trodimenzionalnom svetu iz perspektive prvog lica.

Ako to zvuči poznato, to je zato što je to bila VR verzija igre kada je lansirana 2022. 3D će omogućiti da se to iskustvo igra bez potrebe za slušalicama. Sa lansiranjem Among Us 3D, VR verzija će biti rebrendirana, a novo izdanje će ujediniti igrače na PC-u i VR-u kroz unakrsnu igru.

Studio kaže da će ovo „omogućiti korisnicima Steam računara da se pridruže lobijima na više platformi sa VR igračima na Meta Quest, Steam VR, PlayStation VR 2 i PICO.

Još nije jasno kada će 3D igra biti lansirana, ali studio kaže da će uskoro doći na Steam-u. Demo će biti dostupan u okviru Steam Next Fest-a u ponedeljak. I dok će originalna 2D verzija Among Us i dalje postojati, neće biti unakrsne igre između nje i izdanja u prvom licu.

Kao deo najave, Inersloth je takođe otkrio novu valutu u igri pod nazivom „stardust“, koja će se koristiti za kupovinu kozmetike u Among Us 3D. Studio je naveo da se valuta neće koristiti za kupovinu bilo kakvih stvarnih načina igre ili funkcija.

Izvor: TheVerge

