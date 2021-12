Among Us dobija svoju VR verziju

Among Us će od sada imati i svoju VR verziju, i to na PlayStation VR, Meta Quest 2 i Steam-u. I dalje nije objavljen datum izlaska.

Among Us VR neće biti kompatibilan sa originalom

Among Us VR je otkriven tokom dodele nagrada The Game Awards, sa kratkim trejlerom koji pokazuje uvid u igru u prvom licu. Igra se kao original, sa igračima koji pokušavaju da završe zadatke i otkriju ko je među njima varalica, ali iz perspektive prvog lica. Novi 3D format će vas i naše sumnjive svemirske junake smestiti u srce Skelda.

VR izdanje će nastaviti da podržava i iskustvo za više igrača. Among Us VR, naravno, neće biti kompatibilan sa originalnom verzijom igre. Novu verziju igre razvijaju Innersloth, Robot Teddy i Schell Games, studio koji stoji iza I Expect You To Die.

