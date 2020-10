Among Us dominira mobilnom gejming industrijom

Among Us će definitivno biti jedan od najvećih hitova u gejming industriji ove godine. Zahvaljujući podacima iz Sensor Tower-a, tek sada dobijamo predstavu o obrisima popularnosti ove igre, i to na mobilnim uređajima.

100 miliona preuzimanja tokom trećeg kvartala

Nakon najave da neće biti nastavka Among Us igre, autori su se okrenuli poboljšavanjem prve verzije igre. Zašto je načinjen ovaj korak, sada je svima jasno. Naime, samo u trećem kvartalu ove godine, Among Us igra je preuzeta preko 100 miliona puta, dok je na drugom mestu My Talking Tom sa 68 miliona preuzimanja, koja je do sada držala rekord u ovoj industriji. Igra koja je izašla pre dve godine tek sada dobija na snazi i popularnosti, pa i ne čudi da je u vrhu liste na Twitchu, ali i u gejming industriji.

Sve predikcije pokazuju da će Among Us biti popularna igra i u budućnosti. Za sada je na vrhu liste App Store-a i Google Play-a, dok je na računarima, gde košta 4,99 dolara, na četvrtom mestu na Steam-u, iza CS:GO, Dota 2 i PUBG.

Što se tiče Twitch-a, podaci pokazuju da je Among Us popularnost porasla za 650% i to od jula do avgusta. Popularnost igre je prešla i na Discord, kao i na druge platforme.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet