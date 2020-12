Among Us najpopularnija igra ikada sa pola milijarde igrača

Prema godišnjim izveštajima kompanije za istraživanje tržišta SuperData, Among Us je igralo petsto miliona igrača u toku 2020. godine, što je čini “najpopularnijom igrom na svetu kada je u pitanju količina igrača koji su je igrali u toku meseca.”

Online multiplayer igra društvene dedukcije dobila je na masovnoj popularnosti u toku godine, posebno u periodu avgust-novembar 2020. Ova navala igrača bi mogla da bude delom i zbog pandemije koronavirusa koja je miliona primorala da ostanu kod svojih kuća, ali je svakako igra već bila na dobrom putu da postane hit. Poznate ličnosti i ličnosti iz javnog života, pa i političari kao što je Alexandria Ocastio-Cortez i američki reper Soulja Boy, strimovali su svoja iskustva na Twitch-u, a pratilo je preko 400.000 ljudi.

Iako ima najviše igrača, Among Us nije igra sa najvećom zaradom u 2020. Ta titula je pripala Battle Royale igri Free fire. Among Us ipak nije mnogo oglašavana, a i košta samo 5$ za PC. Takođe je dostupna i na drugim platformama, iOS, Android, PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

