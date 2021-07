Android 12 će omogućiti pokretanje igara pre nego što se završi njihovo preuzimanje

Na Game Developer Summit-u, Google je objavio novu funkciju za Android game developere, koja će ubrzati vreme od početka preuzimanja sa Play Store-a do pokretanja igre. Na Android 12 OS-u, to vreme će biti praktično prepolovljeno. Ime funkcije je „play as you download“ i ono je dovoljno deskriptivno – čak i pre nego što se završi preuzimanje igre, igrači će moći da je pokrenu na svojim Android 12 uređajima.

Moderne igre su, prosečno najveći fajlovi koje korisnici preuzimaju. Neke od njih se mere i u gigabajtima, pa pre nego što se završi download, korisnici često pređu da rade nešto drugo. Sa novom funkcijom, korisnici će mnogo brže biti u prilici da pokrenu igru.

Ovo nije prvi Google-ov pokušaj da ubrza pokretanje igara. Sa „Google Play Instant“ opcijom, kompanija je omogućila igračima da odmah pokrenu igru iz Play Store-a. Ideja koja stoji iza te opcije je da potencijalni korisnici probaju igru pre nego što je preuzmu. Kao i „Play Instant“ i nova funkcija „play as you download“ zasniva se na Google Android App Bundle formatu, koji sve više preuzima primat nad starim APK standardom.

Izvor: TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet