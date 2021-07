Android 12: Pokretanje igara tokom preuzimanja

Svima se bar jednom dogodilo da nestrpljivo čekaju da se završi preuzimanje neke igre. Android 12 je pronašao lek za to nestrpljenje, budući da se sprema opcija “play as you download”.

U pitanju je nova funkcija koja korisnicima omogućava da pokrenu neku igru pre nego što se završi preuzimanje. Ovo nije potpuno novi koncept, budući da neke PC igre odavno mogu da se igraju pre nego što download stigne do kraja. To se postiže tako što se prvo preuzimaju oni fajlovi bez kojih pokretanje igre nije moguće, dok se oni sporedni preuzimaju kad igra počne.

Igrač obično i ne primeti kada se download završi, budući da je u tom trenutku već udubljen u igru. Google je nešto slično ponudio sa instant aplikacijama, pa i Android 12 opcija podseća na tu mogućnost, budući da za cilj ima da korisnici što pre pristupe sadržaju. Promene stižu sa Android 12 ažuriranjem, a oni koji su ih testirali tvrde da ih vredi sačekati.

Izvor: Ubergizmo

