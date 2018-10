Android 9 Pie stiže na Nokia 7 Plus telefone

Kompanija HMD Global, proizvođač Nokia telefona, najavila je da je počela isporuka operativnog sistema Android 9 Pie za Nokia 7 Plus telefone.

Uz Google softver i najosnovnije aplikacije, model Nokia 7 Plus, koji je deo Android One porodice, donosi korisnicima Android 9 Pie operativni sistem bez blotvera, skinova, promena u korisničkom interfejsu i skrivenih procesa koji smanjuju autonomiju bateriju. Novi sistem, unapređuje sve ono što je Android 8.0 Oreo imao, donosi novo iskustvo korišćenja sa naglaskom na funkcije veštačke inteligencije, mašinsko učenje i digitalno blagostanje.

Unapređeno mašinsko učenje i funkcije veštačke inteligencije, kao što su “Prilagodljiva baterija” i “Akcije aplikacija”, omogućavaju efikasniju upotrebu energije i obradu zahteva, pa samim tim poboljšavaju funkcionalnost ovog pametnog telefona. Nova funkcija pod nazivom “Akcije aplikacija”, dostupna na Android One i Google Pixel uređajima, ima sposobnost učenja o dnevnoj rutini korisnika i pomaže im da još brže obavljaju svoje svakodnevne zadatke. Uz ovu funkciju Nokia 7 Plus predviđa i preporučuje aktivnosti korisnika kada im je to najpotrebnije – bilo da je reč o poslu, muzici ili temama iz dokolice. Što se tiče baterije, uz funkciju “Prilagodljiva baterija“ Android 9 Pie operativni sistem koristi dubinsko učenje kako bi zapamtio obrasce upotrebe telefona i rasporedio potrošnju baterije na najbolji mogući način.

Od ove jeseni, fanovi Nokia telefona će uz naprednu pametnu tehnologiju, dobiti i ažuriranja koja donose tehnologiju “digitalnog blagostanja” (Digital Wellbeing) koja vodi računa o potrebama korisnika. Nove funkcije uključuju i prikazivanje vremena korišćenja uređaja na kontrolnoj tabli, mogućnost postavljanja vremenskog ograničenja za korišćenje aplikacija, kao i „Wind Down Mod“, koji prilagođava osvetljenje ekrana i aktivira režim „Ne uznemiravaj“ u periodima kada korisnici u manjoj meri upotrebljavaju svoj uređaj.

Podelite s prijateljima

Tweet