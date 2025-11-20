PC Press specijal - Bezbednost 2025
Android Auto se stalno prekida? Isprobajte ovih nekoliko trikova pre nego što odustanete

Tijana Barašević

Ako vam se događa da se aplikacija Android Auto iznenada isključuje ili prekinute konekcije između telefona i automobila postaju redovna pojava, niste sami. Ovaj problem može da potraje i dâ ozbiljne glavobolje — od izgubljene navigacije do isključenih poziva i muzike u vožnji. Srećom, postoje praktične metode koje često rešavaju problem — i to bez potrebe za zamenom uređaja ili posebnim servisom.

Koraci za stabilniju vezu između telefona i vozila

Prvi korak je provera USB kabla. Mnogi prekidi se događaju zbog oštećenog, starog ili neoriginalnog kabla koji ne pruža stabilan prenos podataka. Probajte da zamenite kabel i koristite kabel koji je potvrđen kao „podatkovni” tip — ne samo onaj za punjenje. Sledeće, proverite aplikaciju Android Auto i funkcije u telefonu: otvorite podešavanja, izaberite telefon-automobil vezu, izbrišite staru vezu i ponovo je podesite kao novu. Ovo često „očisti“ greške koje su se nakupile tokom ranijeg korišćenja.

Treći korak je ažuriranje softvera — i na telefonu i na multimedijalnom uređaju u vozilu. Ako postoji dostupno ažuriranje za Android Auto, operativni sistem telefona ili infotainment sistem u automobilu — instalirajte ga. Zastareli softver može voditi do problema u kompatibilnosti. Četvrto, proverite podešavanja u aplikaciji: isključite automatsko pokretanje aplikacije, zatim ručno pokrenite Android Auto kada uključite vozilo, i vidite da li je stabilnost veća. U nekim slučajevima pomoć donosi i deaktivacija bežične veze ako vozilo koristi bežični Android Auto — prelazak na kablovsku vezu može drastično smanjiti prelive i prekide.

Ako i dalje postoje problemi, razmislite o resetovanju infotainment sistema u automobilu na fabrička podešavanja — ali pre toga napravite rezervnu kopiju omiljenih podešavanja i medija. Posle toga ponovo uspostavite vezu sa telefonom i proverite stabilnost. Konačno, proverite da li aplikacije koje rade u pozadini telefona pretjerano troše resurse ili ometaju Android Auto — ponekad isključivanje manje važnih aplikacija dok vozite može značajno poboljšati stabilnost.

Za korisnike koji žele da imaju stabilnu vezu sa telefonom u automobilu i izbegnu frustracije, ove metode često predstavljaju razliku između stalnih prekida i pouzdanog iskustva. Ako sve podešavanja izvedete pažljivo, velika je verovatnoća da ćete rešiti problem i uživati u vožnji sa telefonom bez prekinutih veza.

Izvor: HowToGeek

