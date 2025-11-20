Android Auto se stalno prekida? Isprobajte ovih nekoliko trikova pre nego što odustanete

Ako vam se događa da se aplikacija Android Auto iznenada isključuje ili prekinute konekcije između telefona i automobila postaju redovna pojava, niste sami. Ovaj problem može da potraje i dâ ozbiljne glavobolje — od izgubljene navigacije do isključenih poziva i muzike u vožnji. Srećom, postoje praktične metode koje često rešavaju problem — i to bez potrebe za zamenom uređaja ili posebnim servisom.

Koraci za stabilniju vezu između telefona i vozila

Prvi korak je provera USB kabla. Mnogi prekidi se događaju zbog oštećenog, starog ili neoriginalnog kabla koji ne pruža stabilan prenos podataka. Probajte da zamenite kabel i koristite kabel koji je potvrđen kao „podatkovni” tip — ne samo onaj za punjenje. Sledeće, proverite aplikaciju Android Auto i funkcije u telefonu: otvorite podešavanja, izaberite telefon-automobil vezu, izbrišite staru vezu i ponovo je podesite kao novu. Ovo često „očisti“ greške koje su se nakupile tokom ranijeg korišćenja.

Treći korak je ažuriranje softvera — i na telefonu i na multimedijalnom uređaju u vozilu. Ako postoji dostupno ažuriranje za Android Auto, operativni sistem telefona ili infotainment sistem u automobilu — instalirajte ga. Zastareli softver može voditi do problema u kompatibilnosti. Četvrto, proverite podešavanja u aplikaciji: isključite automatsko pokretanje aplikacije, zatim ručno pokrenite Android Auto kada uključite vozilo, i vidite da li je stabilnost veća. U nekim slučajevima pomoć donosi i deaktivacija bežične veze ako vozilo koristi bežični Android Auto — prelazak na kablovsku vezu može drastično smanjiti prelive i prekide.

Ako i dalje postoje problemi, razmislite o resetovanju infotainment sistema u automobilu na fabrička podešavanja — ali pre toga napravite rezervnu kopiju omiljenih podešavanja i medija. Posle toga ponovo uspostavite vezu sa telefonom i proverite stabilnost. Konačno, proverite da li aplikacije koje rade u pozadini telefona pretjerano troše resurse ili ometaju Android Auto — ponekad isključivanje manje važnih aplikacija dok vozite može značajno poboljšati stabilnost.

Za korisnike koji žele da imaju stabilnu vezu sa telefonom u automobilu i izbegnu frustracije, ove metode često predstavljaju razliku između stalnih prekida i pouzdanog iskustva. Ako sve podešavanja izvedete pažljivo, velika je verovatnoća da ćete rešiti problem i uživati u vožnji sa telefonom bez prekinutih veza.

Izvor: HowToGeek