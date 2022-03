Android će uskoro omogućiti arhiviranje aplikacija

Većina nas se suočila sa situacijom da u nekom trenutku prostor postane „tesan“ na telefonu. Gomila fotografija i video snimaka, kao i veliki broj instaliranih aplikacija koje se ne sećate kada ste zadnji put pokrenuli, efikasno zauzimaju prostor za podatke, ma koliko on bio prostran. Do sada se to rešavalo bekapovanjem fotografija, ili deinstaliranjem aplikacija, ali moguće je da će to uskoro postati prošlost.

Google je objavio da radi na novoj funkciji koja bi, po nekim procenama, mogla da smanji prostor koji zauzimaju pojedine aplikacije do 60 procenata. Pri tom, podaci koji se koriste u tim aplikacijama neće biti izgubljeni. Ime funkcije je „app archiving“ i planirana je da bude dostupna u toku ove godine. Umesto da se aplikacije potpuno deinstaliraju, ova funkcija omogućava privremeno uklanjanje nekih njenih delova i njihovo pakovanje u novi tip Android paketa, koji je nazvan „archived APK“. Ti podaci se kasnije mogu lako vratiti u izvornu formu, onog trenutka kada budu zatrebale korisniku.

Arhiviranje će biti posebno interesantno korisnicima jeftinijih uređaja, koji će zahvaljujući tome obezbediti više prostora za aplikacije. Zahvaljujući tome, telefoni sa 64 GB i 128 GB smeštajnog prostora, dobiće mogućnost da sačuvaju znatno više aplikacija, fotografija i video snimaka.

Izvor: Engadget

